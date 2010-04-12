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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 76777879>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 83
1. Від 15 до 20%
30%
25
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
52%
43
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:49

Re: Валютный рынок в контексте

... сьогодні - вихідний? - клони відпочивають? ))))
(... дивно, що навіть, тутешній майже лейтенант, майже Коломбо.... він же Чай))) - якось "в'яленько" на них реагував)
- ну нічого!

- а тим часом, у гостинному, чарівному, неперевершеному місті Лева, мороз на склі малює такі курси валют:
90/95
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:58

  Ой+ написав:vitaliian Зараз не мав потреби ні здавати, ні купляти, але під Різдво повертаються десятки тис. заробітчан з міста і району, здають валюту не шукаючи кращих курсів, роблячи свято валютчикам з року в рік.

А банків в райцентрі нема?
Вело
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:00

  vitaliian написав:Жители Донецка и Луганска массово (организованно, на автобусах) проголосуют за ПАП на ближайшем КПП. Собственно на них был рассчитан месседж Царёва. Торговали ж с ДНР почему технически нельзя организовать голосование?


Тем более, чтА опыт организации подобных мероприятий у Царева есть :P
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:15

Re: Валютный рынок в контексте

В рамках выходного оффтопа
Поддержите петиции за сохранение кинотеатра "Киев" (так вышло, что их две) :
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8485&fbclid=IwAR2B4xGIH91VrjVKSlkHSDkeqeJvKCDMTNJ-Rr5rhOm3VbeCv-qp6PdvpZo
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8489&icf=1
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:27

  Вело написав:
  Ой+ написав:vitaliian Зараз не мав потреби ні здавати, ні купляти, але під Різдво повертаються десятки тис. заробітчан з міста і району, здають валюту не шукаючи кращих курсів, роблячи свято валютчикам з року в рік.

А банків в райцентрі нема?

банки как бы выходные.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:33

  Faceless написав:В рамках выходного оффтопа
Поддержите петиции за сохранение кинотеатра "Киев" (так выщло, что их две) :
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8485&fbclid=IwAR2B4xGIH91VrjVKSlkHSDkeqeJvKCDMTNJ-Rr5rhOm3VbeCv-qp6PdvpZo
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8489&icf=1

у первой больше шансов пока
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:24

  zРадио написав:
А только меня смущает, что у нас БЫЛ патриархат, возглавляемый Киевским Патриархом (признанный государством и несколькими миллионами прихожан), который СТАЛ автокефалией, возглавляемой Киевским Митрополитом?


Как с Луны свалилися. Или начитался русской бредятины.
Раньше было аж ТРИ "патриархата". Два из них никем не были признаны. А третий был подхолуйный Кремлю и представлял собой вражескую структуру и боевой отряд ФСБ.
Сейчас одна каноничная украинская митрополия, будущий патриархатом, признанная Вселенским патриархатом.
Главное, чтоб выгнали эту русскую поповскую мразь, которая благословляла русских захватчиков на убийство украинцев. Настанет очищение наших душ от русского навоза и сатанизма. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:29

Re: Валютный рынок в контексте

Друзі, дайте будь ласка, посилання на інфо про структуру та дінаміку ЗВР
alex10
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:31

  Libo написав:Сейчас одна каноничная украинская митрополия, будущий патриархатом, признанная Вселенским патриархатом.


Сейчас есть необычайное разнообразие жаждущим помолиться:

Расписание рождественских богослужений в Киеве:

Владимирский кафедральный собор (б-р Тараса Шевченко, 20) - УПЦ КП

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (ул. Лаврская, 15) - УПЦ МП

Патриарший собор Воскресения Христового (ул. Никольско-Слободская, 5) - УГКЦ

Собор Пресвятой Богородицы в Михайловском Златоверхом монастыре (ул. Трехсвятительская) - ПЦУ

Андреевская церковь (Андреевский спуск 23) - Ставропигия - представительство Вселенского Патриарха Варфоломея
Востаннє редагувалось freeze в Нед 06 січ, 2019 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:31

Пікові виплати будуть припадати на лютий – 1,7 млрд доларів, травень – 1,8 млрд доларів, і вересень – 1,9 млрд доларів.
Таким чином це буде найбільш несприятливий для гривні період.
І тут важливо розуміти, як діятиме регулятор в цей період. Наразі середня ліквідність міжбанківського валютного ринку оцінюється в 300 млн доларів на день

https://news.finance.ua/ua/news/-/441177/maksym-parhomenko-shho-prynis-gryvni-2018-rik

Водночас, валюти ринків, що розвиваються (до якого ми і належимо) показали більш негативну динаміку.

http://i.piccy.info/i9/f89469d487201d4ea304b4b6b0fdc433/1545484980/23120/1290474/67kia1212_800.jpg
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 січ, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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