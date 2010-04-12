Ой+ написав:vitaliian Зараз не мав потреби ні здавати, ні купляти, але під Різдво повертаються десятки тис. заробітчан з міста і району, здають валюту не шукаючи кращих курсів, роблячи свято валютчикам з року в рік.
vitaliian написав:Жители Донецка и Луганска массово (организованно, на автобусах) проголосуют за ПАП на ближайшем КПП. Собственно на них был рассчитан месседж Царёва. Торговали ж с ДНР почему технически нельзя организовать голосование?
Тем более, чтА опыт организации подобных мероприятий у Царева есть
Ой+ написав:vitaliian Зараз не мав потреби ні здавати, ні купляти, але під Різдво повертаються десятки тис. заробітчан з міста і району, здають валюту не шукаючи кращих курсів, роблячи свято валютчикам з року в рік.
zРадио написав: А только меня смущает, что у нас БЫЛ патриархат, возглавляемый Киевским Патриархом (признанный государством и несколькими миллионами прихожан), который СТАЛ автокефалией, возглавляемой Киевским Митрополитом?
Как с Луны свалилися. Или начитался русской бредятины. Раньше было аж ТРИ "патриархата". Два из них никем не были признаны. А третий был подхолуйный Кремлю и представлял собой вражескую структуру и боевой отряд ФСБ. Сейчас одна каноничная украинская митрополия, будущий патриархатом, признанная Вселенским патриархатом. Главное, чтоб выгнали эту русскую поповскую мразь, которая благословляла русских захватчиков на убийство украинцев. Настанет очищение наших душ от русского навоза и сатанизма.
Пікові виплати будуть припадати на лютий – 1,7 млрд доларів, травень – 1,8 млрд доларів, і вересень – 1,9 млрд доларів. Таким чином це буде найбільш несприятливий для гривні період. І тут важливо розуміти, як діятиме регулятор в цей період. Наразі середня ліквідність міжбанківського валютного ринку оцінюється в 300 млн доларів на день