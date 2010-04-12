Додано: Нед 06 січ, 2019 13:43

Ще одне питання, яке мені зовсім не зрозуміле, звання - "експерт". Хто його надає? Що в галузі економіки, що в інших галузях державотворення. Хто надав можливість самого себе призначати та бігати з каналу на канал. Тим паче обирають найбільш реакційних осіб. Так у галузі військових справ виплило 3-4 "фахівця" які вкрай антидержавницько надають інформацію по цілому ряду каналів. При цьому вони находились на дуже незначних посадах, рядові клерки. Одне виключення - генерал-лейтенант Воробьйов (виступає у формі ВПС) - він фаховий фахівець, та об'єктивний. Я, як людина що пройшла всі ключеві військові посади, має наукові ступені та звання, керував 34 полковниками з їх підлеглими, людина яка пройшла усі ступені у науковій діяльності: власного здобуття ступеню, надання висновку по дисертаційним роботам, офіційного опонування по дисертаціям, наукового керівництва тощо...

ніколи б не дозволив собі (або редакторському складу каналів) представляти мене як "експерт". Максимум "фахівець", або "науковець в галузі...".

Все це я виклав з одною метою - "експертом" себе може призначити кожен, критерії відсутні.

Уся відповідальність на ЛПР (науковий сталий термін) - лице, що приймає рішення - тобто на вас. Що є у підпису одного з активних користувачів форуму. Ще раз прошу врахувати, все вище викладене не має ніякого відношення до власної самореклами!