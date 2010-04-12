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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 77787980>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 84
1. Від 15 до 20%
31%
26
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
43
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:32

  freeze написав:
  vitaliian написав:Посыпакам невдомёк что если Царёв (читай политик неудачник) начал хвалить реформы Порошенко, то у кого-то из них (или у обоих?) дела совсем плохи. Почему все порохоботы такие тупые?


Началась большая игра ))
Царев хвалит реформы Порошенко, Путин вводит санкции против Мураева, Добкина и Вилкула.
Ждем когда Гиркин или Ходаковский похвалят решительные реформы Порошенко, тогда сова точно налезет на глобус.

Да, по ходу началась сложная игра какая-то в политике. Надеюсь, что ошибаюсь и дую на холодную воду, обжегшись на молоке ранее.

Цель игры и кто ее ведет в качестве реального лидера пока не ясна. Но игра очень сложная и масштабная. В таких случаях предлагаю пользоваться классической системой ценностей - семья, здоровье, личное благополучие, достижения близких.

Царев уже смотрю стал авторитетным политиком? :mrgreen: А раньше хаяли его поголовно. Вот поистине неисповедимы пути господни. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:36

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:В таких случаях предлагаю пользоваться классической системой ценностей - семья, здоровье, личное благополучие, достижения близких.

https://www.youtube.com/watch?v=imjztdoSttk
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:43

  buratinyo написав:Царев уже смотрю стал авторитетным политиком? :mrgreen: А раньше хаяли его поголовно. Вот поистине неисповедимы пути господни. :mrgreen:


Не обольщайся.
Такие как ты, твой Царев и Мураев давно уже на помойке украинской истории в силу природной тупости.
Выгляни в окошко. Видишь помойку? Вот это ты и вся ваша вата с русским миром. Вы даже осознать свою никчемность не способны. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:43

Re: Валютный рынок в контексте

Ще одне питання, яке мені зовсім не зрозуміле, звання - "експерт". Хто його надає? Що в галузі економіки, що в інших галузях державотворення. Хто надав можливість самого себе призначати та бігати з каналу на канал. Тим паче обирають найбільш реакційних осіб. Так у галузі військових справ виплило 3-4 "фахівця" які вкрай антидержавницько надають інформацію по цілому ряду каналів. При цьому вони находились на дуже незначних посадах, рядові клерки. Одне виключення - генерал-лейтенант Воробьйов (виступає у формі ВПС) - він фаховий фахівець, та об'єктивний. Я, як людина що пройшла всі ключеві військові посади, має наукові ступені та звання, керував 34 полковниками з їх підлеглими, людина яка пройшла усі ступені у науковій діяльності: власного здобуття ступеню, надання висновку по дисертаційним роботам, офіційного опонування по дисертаціям, наукового керівництва тощо...
ніколи б не дозволив собі (або редакторському складу каналів) представляти мене як "експерт". Максимум "фахівець", або "науковець в галузі...".
Все це я виклав з одною метою - "експертом" себе може призначити кожен, критерії відсутні.
Уся відповідальність на ЛПР (науковий сталий термін) - лице, що приймає рішення - тобто на вас. Що є у підпису одного з активних користувачів форуму. Ще раз прошу врахувати, все вище викладене не має ніякого відношення до власної самореклами!
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:54

  freeze написав:
  Libo написав:Сейчас одна каноничная украинская митрополия, будущий патриархатом, признанная Вселенским патриархатом.


Сейчас есть необычайное разнообразие жаждущим помолиться:

Расписание рождественских богослужений в Киеве:

Владимирский кафедральный собор (б-р Тараса Шевченко, 20) - УПЦ КП

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (ул. Лаврская, 15) - УПЦ МП

Патриарший собор Воскресения Христового (ул. Никольско-Слободская, 5) - УГКЦ

Собор Пресвятой Богородицы в Михайловском Златоверхом монастыре (ул. Трехсвятительская) - ПЦУ

Андреевская церковь (Андреевский спуск 23) - Ставропигия - представительство Вселенского Патриарха Варфоломея

Помолиться можно и он-лайн: для этого в соответствующем приложении нужно кликнуть мышкой на иконку.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:07

  VASH написав:Ще одне питання, яке мені зовсім не зрозуміле, звання - "експерт". Хто його надає? Що в галузі економіки, що в інших галузях державотворення.


100 процентов правы, экспертов развелось.

Помните как представлялся один из самых известных профессионалов по решению проблем:
"Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд"
Просто, лаконично и весомо.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:16

Re: Валютный рынок в контексте

Уважаемый Дарий .
ЕЩЕ РАЗ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ВЧЕРАШНЕЕ ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:26

  холява написав:Уважаемый Дарий .
ЕЩЕ РАЗ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ВЧЕРАШНЕЕ ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ !

Пізнайко,та все нормально.
Дарій давно Вас вибачив.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:28

tea
я ЕГО ВСПОМИНАЛ В УТРЕННЕЙ МОЛИТВЕ В ЦЕРКВИ , ДОБРЫМ СЛОВОМ.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:53

  freeze написав:
  VASH написав:Ще одне питання, яке мені зовсім не зрозуміле, звання - "експерт". Хто його надає? Що в галузі економіки, що в інших галузях державотворення.


100 процентов правы, экспертов развелось.

Эксперт, в сегодняшних украинских реалиях,- звание "самоприсвояемое".
В большинстве случаев, можно читать "самопровозглашенный мудозвон".
Кто-то из коллег выкладывал ценник одного из ТОПовых телеканалов (вроде АйСиТиВи), так цена выступления в рубрике "эксперт", даже в вечерний прайм-тайм, достаточно демократична.
Только не юля
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