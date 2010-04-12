vitaliian написав:Посыпакам невдомёк что если Царёв (читай политик неудачник) начал хвалить реформы Порошенко, то у кого-то из них (или у обоих?) дела совсем плохи. Почему все порохоботы такие тупые?
Началась большая игра )) Царев хвалит реформы Порошенко, Путин вводит санкции против Мураева, Добкина и Вилкула. Ждем когда Гиркин или Ходаковский похвалят решительные реформы Порошенко, тогда сова точно налезет на глобус.
Да, по ходу началась сложная игра какая-то в политике. Надеюсь, что ошибаюсь и дую на холодную воду, обжегшись на молоке ранее.
Цель игры и кто ее ведет в качестве реального лидера пока не ясна. Но игра очень сложная и масштабная. В таких случаях предлагаю пользоваться классической системой ценностей - семья, здоровье, личное благополучие, достижения близких.
Царев уже смотрю стал авторитетным политиком? А раньше хаяли его поголовно. Вот поистине неисповедимы пути господни.
buratinyo написав:Царев уже смотрю стал авторитетным политиком? А раньше хаяли его поголовно. Вот поистине неисповедимы пути господни.
Не обольщайся. Такие как ты, твой Царев и Мураев давно уже на помойке украинской истории в силу природной тупости. Выгляни в окошко. Видишь помойку? Вот это ты и вся ваша вата с русским миром. Вы даже осознать свою никчемность не способны.
Ще одне питання, яке мені зовсім не зрозуміле, звання - "експерт". Хто його надає? Що в галузі економіки, що в інших галузях державотворення. Хто надав можливість самого себе призначати та бігати з каналу на канал. Тим паче обирають найбільш реакційних осіб. Так у галузі військових справ виплило 3-4 "фахівця" які вкрай антидержавницько надають інформацію по цілому ряду каналів. При цьому вони находились на дуже незначних посадах, рядові клерки. Одне виключення - генерал-лейтенант Воробьйов (виступає у формі ВПС) - він фаховий фахівець, та об'єктивний. Я, як людина що пройшла всі ключеві військові посади, має наукові ступені та звання, керував 34 полковниками з їх підлеглими, людина яка пройшла усі ступені у науковій діяльності: власного здобуття ступеню, надання висновку по дисертаційним роботам, офіційного опонування по дисертаціям, наукового керівництва тощо... ніколи б не дозволив собі (або редакторському складу каналів) представляти мене як "експерт". Максимум "фахівець", або "науковець в галузі...". Все це я виклав з одною метою - "експертом" себе може призначити кожен, критерії відсутні. Уся відповідальність на ЛПР (науковий сталий термін) - лице, що приймає рішення - тобто на вас. Що є у підпису одного з активних користувачів форуму. Ще раз прошу врахувати, все вище викладене не має ніякого відношення до власної самореклами!
VASH написав:Ще одне питання, яке мені зовсім не зрозуміле, звання - "експерт". Хто його надає? Що в галузі економіки, що в інших галузях державотворення.
100 процентов правы, экспертов развелось.
Эксперт, в сегодняшних украинских реалиях,- звание "самоприсвояемое". В большинстве случаев, можно читать "самопровозглашенный мудозвон". Кто-то из коллег выкладывал ценник одного из ТОПовых телеканалов (вроде АйСиТиВи), так цена выступления в рубрике "эксперт", даже в вечерний прайм-тайм, достаточно демократична.