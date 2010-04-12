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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 77787980

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 84
1. Від 15 до 20%
31%
26
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
43
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:17

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:Посыпакам невдомёк что если Царёв (читай политик неудачник) начал хвалить реформы Порошенко, то у кого-то из них (или у обоих?) дела совсем плохи. Почему все порохоботы такие тупые?

vitaliian З Ваших слів Ви два роки лише читали і нічого ТУТ не писали, може я і помиляюсь, але мені здається то було мудре рішення. Назва цієї гілки : Валютний ринок в контексті, було би добре як би Ви ВЖЕ писали по темі, бо Вашу зверхню позицію над порохоботами ми тут зрозуміли - вони всі поголовно тупі, а Ви, відповідно, дуже розумний. Я правильно зрозумів? :wink: Дякую, що озвучили свою українофобську позицію - полку ольгінців прибуло, але їх, на цьому форумі зневажають - візьміть це до уваги і не тиражуйте свої геніальні українофобські думки по всіх гілках форуму, це порушення правил форуму, а форумчан тут цінують не по кількості кинутого лайна на вентилятор проти нашої країни, а по аналітичних нарисах розуміння валютного ринку та його поведінки в залежності від змін економіки, світової кон"юктури ... тощо. Сподіваюсь Ви зробите правильні висновки і перейдете на курс ком юей - там українофобські вкиди блискавично набирають шалену кількість лайків. Тому - валіза ... гугл ... курскомюей і егегей :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:21

Разом з Томосом до України ще йде «Корабль USS Fort McHenry (LSD 43) ВМС США осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море.
Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ .» Мабуть для підтримки українських ВМС в безпечному проходженні через Керченську протоку в Азов , а можливо і разом з ними. Щось все одно планують, аби потім «форс-мажор» на готівці не відбувся, як у листопаді .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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