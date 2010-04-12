vitaliian З Ваших слів Ви два роки лише читали і нічого ТУТ не писали, може я і помиляюсь, але мені здається то було мудре рішення. Назва цієї гілки : Валютний ринок в контексті, було би добре як би Ви ВЖЕ писали по темі, бо Вашу зверхню позицію над порохоботами ми тут зрозуміли - вони всі поголовно тупі, а Ви, відповідно, дуже розумний. Я правильно зрозумів? Дякую, що озвучили свою українофобську позицію - полку ольгінців прибуло, але їх, на цьому форумі зневажають - візьміть це до уваги і не тиражуйте свої геніальні українофобські думки по всіх гілках форуму, це порушення правил форуму, а форумчан тут цінують не по кількості кинутого лайна на вентилятор проти нашої країни, а по аналітичних нарисах розуміння валютного ринку та його поведінки в залежності від змін економіки, світової кон"юктури ... тощо. Сподіваюсь Ви зробите правильні висновки і перейдете на курс ком юей - там українофобські вкиди блискавично набирають шалену кількість лайків. Тому - валіза ... гугл ... курскомюей і егегей