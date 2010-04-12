vitaliian написав:Посыпакам невдомёк что если Царёв (читай политик неудачник) начал хвалить реформы Порошенко, то у кого-то из них (или у обоих?) дела совсем плохи. Почему все порохоботы такие тупые?
vitaliian З Ваших слів Ви два роки лише читали і нічого ТУТ не писали, може я і помиляюсь, але мені здається то було мудре рішення. Назва цієї гілки : Валютний ринок в контексті, було би добре як би Ви ВЖЕ писали по темі, бо Вашу зверхню позицію над порохоботами ми тут зрозуміли - вони всі поголовно тупі, а Ви, відповідно, дуже розумний. Я правильно зрозумів? Дякую, що озвучили свою українофобську позицію - полку ольгінців прибуло, але їх, на цьому форумі зневажають - візьміть це до уваги і не тиражуйте свої геніальні українофобські думки по всіх гілках форуму, це порушення правил форуму, а форумчан тут цінують не по кількості кинутого лайна на вентилятор проти нашої країни, а по аналітичних нарисах розуміння валютного ринку та його поведінки в залежності від змін економіки, світової кон"юктури ... тощо. Сподіваюсь Ви зробите правильні висновки і перейдете на курс ком юей - там українофобські вкиди блискавично набирають шалену кількість лайків. Тому - відро з українофобськими помиями ... гугл ... курскомюей і егегей
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 06 січ, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Разом з Томосом до України ще йде «Корабль USS Fort McHenry (LSD 43) ВМС США осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море. Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ .» Мабуть для підтримки українських ВМС в безпечному проходженні через Керченську протоку в Азов , а можливо і разом з ними. Щось все одно планують, аби потім «форс-мажор» на готівці не відбувся, як у листопаді .
vitaliian написав:Посыпакам невдомёк что если Царёв (читай политик неудачник) начал хвалить реформы Порошенко, то у кого-то из них (или у обоих?) дела совсем плохи. Почему все порохоботы такие тупые?
vitaliian З Ваших слів Ви два роки лише читали і нічого ТУТ не писали, може я і помиляюсь, але мені здається то було мудре рішення. Назва цієї гілки : Валютний ринок в контексті, було би добре як би Ви ВЖЕ писали по темі, бо Вашу зверхню позицію над порохоботами ми тут зрозуміли - вони всі поголовно тупі, а Ви, відповідно, дуже розумний. Я правильно зрозумів? Дякую, що озвучили свою українофобську позицію - полку ольгінців прибуло, але їх, на цьому форумі зневажають - візьміть це до уваги і не тиражуйте свої геніальні українофобські думки по всіх гілках форуму, це порушення правил форуму, а форумчан тут цінують не по кількості кинутого лайна на вентилятор проти нашої країни, а по аналітичних нарисах розуміння валютного ринку та його поведінки в залежності від змін економіки, світової кон"юктури ... тощо. Сподіваюсь Ви зробите правильні висновки і перейдете на курс ком юей - там українофобські вкиди блискавично набирають шалену кількість лайків. Тому - відро з українофобськими помиями ... гугл ... курскомюей і егегей
Пане Василь вітаю. Можна було б так відповісти:Порошенко - найкращий з усіх хто був і є на політичному Олімпі України. Я вірю, що саме Бог дав нам Порошенко, в ці тяжкі часи для України, як провідника, як Мойсея. Я знаю, Порошенко виведе Народ України з московсько-ординського рабства. Слава Богу! Слава Україні! А Петру Олексійовичу - повага і вдячність, наша, і наших нащадків. Він уже вписав своє ім'я, не тільки в історію України, але в Світову історію.
buratinyo написав:Царев уже смотрю стал авторитетным политиком? А раньше хаяли его поголовно. Вот поистине неисповедимы пути господни.
Не обольщайся. Такие как ты, твой Царев и Мураев давно уже на помойке украинской истории в силу природной тупости. Выгляни в окошко. Видишь помойку? Вот это ты и вся ваша вата с русским миром. Вы даже осознать свою никчемность не способны.
У кого что болит, тот о том и говорит.
Русский мир в твоей пустой голове. А по поводу помойки... скажу так. Вид из окна совсем не напоминает мне помойку. Мой город цветет, не смотря на наличие в стране таких дегенератов как ты. Но тебе это не понять, правда? Ты же общаешься с какими то ольгинцами, с какими то ватами круглые сутки. Это же шизофрения в чистом виде.
Перес де Куэльяр написав:Разом з Томосом до України ще йде «Корабль USS Fort McHenry (LSD 43) ВМС США осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море. Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ .» Мабуть для підтримки українських ВМС в безпечному проходженні через Керченську протоку в Азов , а можливо і разом з ними. Щось все одно планують, аби потім «форс-мажор» на готівці не відбувся, як у листопаді .
buratinyo Некоторые характеристики USS Fort McHenry (LSD-43):
Водоизмещение: 16100 тонн Длина: 186,0 метров Ширина: 26,0 метров Осадка: 5,0 метров Экипаж: 22 офицера, 391 моряк Скорость: 22 узла Десантовместимость: 504 бойца Вооружение: 2 × 25 мм Mk 38, 2 × 20 мм Phalanx CIWS, 6 × 12,7 мм M2 Browning, 2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile. 22 морская экспедиционная группа (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек. Является военным подразделением 6 флота ВМС США. Источник: https://censor.net.ua/p3105198