RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 77787980

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 84
1. Від 15 до 20%
31%
26
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
43
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:17

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:Посыпакам невдомёк что если Царёв (читай политик неудачник) начал хвалить реформы Порошенко, то у кого-то из них (или у обоих?) дела совсем плохи. Почему все порохоботы такие тупые?

vitaliian З Ваших слів Ви два роки лише читали і нічого ТУТ не писали, може я і помиляюсь, але мені здається то було мудре рішення. Назва цієї гілки : Валютний ринок в контексті, було би добре як би Ви ВЖЕ писали по темі, бо Вашу зверхню позицію над порохоботами ми тут зрозуміли - вони всі поголовно тупі, а Ви, відповідно, дуже розумний. Я правильно зрозумів? :wink: Дякую, що озвучили свою українофобську позицію - полку ольгінців прибуло, але їх, на цьому форумі зневажають - візьміть це до уваги і не тиражуйте свої геніальні українофобські думки по всіх гілках форуму, це порушення правил форуму, а форумчан тут цінують не по кількості кинутого лайна на вентилятор проти нашої країни, а по аналітичних нарисах розуміння валютного ринку та його поведінки в залежності від змін економіки, світової кон"юктури ... тощо. Сподіваюсь Ви зробите правильні висновки і перейдете на курс ком юей - там українофобські вкиди блискавично набирають шалену кількість лайків. Тому - відро з українофобськими помиями ... гугл ... курскомюей і егегей :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 06 січ, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4942
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4396 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:21

Разом з Томосом до України ще йде «Корабль USS Fort McHenry (LSD 43) ВМС США осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море.
Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ .» Мабуть для підтримки українських ВМС в безпечному проходженні через Керченську протоку в Азов , а можливо і разом з ними. Щось все одно планують, аби потім «форс-мажор» на готівці не відбувся, як у листопаді .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2219
З нами з: 06.01.17
Подякував: 813 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:35

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:Посыпакам невдомёк что если Царёв (читай политик неудачник) начал хвалить реформы Порошенко, то у кого-то из них (или у обоих?) дела совсем плохи. Почему все порохоботы такие тупые?

vitaliian З Ваших слів Ви два роки лише читали і нічого ТУТ не писали, може я і помиляюсь, але мені здається то було мудре рішення. Назва цієї гілки : Валютний ринок в контексті, було би добре як би Ви ВЖЕ писали по темі, бо Вашу зверхню позицію над порохоботами ми тут зрозуміли - вони всі поголовно тупі, а Ви, відповідно, дуже розумний. Я правильно зрозумів? :wink: Дякую, що озвучили свою українофобську позицію - полку ольгінців прибуло, але їх, на цьому форумі зневажають - візьміть це до уваги і не тиражуйте свої геніальні українофобські думки по всіх гілках форуму, це порушення правил форуму, а форумчан тут цінують не по кількості кинутого лайна на вентилятор проти нашої країни, а по аналітичних нарисах розуміння валютного ринку та його поведінки в залежності від змін економіки, світової кон"юктури ... тощо. Сподіваюсь Ви зробите правильні висновки і перейдете на курс ком юей - там українофобські вкиди блискавично набирають шалену кількість лайків. Тому - відро з українофобськими помиями ... гугл ... курскомюей і егегей :mrgreen:
Пане Василь вітаю. Можна було б так відповісти:Порошенко - найкращий з усіх хто був і є на політичному Олімпі України.
Я вірю, що саме Бог дав нам Порошенко, в ці тяжкі часи для України, як провідника, як Мойсея.
Я знаю, Порошенко виведе Народ України з московсько-ординського рабства.
Слава Богу! Слава Україні!
А Петру Олексійовичу - повага і вдячність, наша, і наших нащадків. Він уже вписав своє ім'я, не тільки в історію України, але в Світову історію.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2219
З нами з: 06.01.17
Подякував: 813 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:56

  Libo написав:
  buratinyo написав:Царев уже смотрю стал авторитетным политиком? :mrgreen: А раньше хаяли его поголовно. Вот поистине неисповедимы пути господни. :mrgreen:


Не обольщайся.
Такие как ты, твой Царев и Мураев давно уже на помойке украинской истории в силу природной тупости.
Выгляни в окошко. Видишь помойку? Вот это ты и вся ваша вата с русским миром. Вы даже осознать свою никчемность не способны. :P

У кого что болит, тот о том и говорит. :mrgreen:

Русский мир в твоей пустой голове. А по поводу помойки... скажу так. Вид из окна совсем не напоминает мне помойку. Мой город цветет, не смотря на наличие в стране таких дегенератов как ты. Но тебе это не понять, правда? Ты же общаешься с какими то ольгинцами, с какими то ватами круглые сутки. Это же шизофрения в чистом виде.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 993
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:58

Re: Валютный рынок в контексте

https://static.nahnews.org/uploads/2016 ... 312539.jpg
bugalter
 
Повідомлень: 581
З нами з: 17.02.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 16:03

  Перес де Куэльяр написав:Разом з Томосом до України ще йде «Корабль USS Fort McHenry (LSD 43) ВМС США осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море.
Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ .» Мабуть для підтримки українських ВМС в безпечному проходженні через Керченську протоку в Азов , а можливо і разом з ними. Щось все одно планують, аби потім «форс-мажор» на готівці не відбувся, як у листопаді .

*Відправлено з Чату

А разве крупный корабль может плавать в азовском мелководье?

Действительно гайки кто-то закручивает. Переживаю, чтобы это все не российская пропаганда осуществляла подготовку к вторжению. :cry: Информация обычно про движения кораблей ВМС не для широкого доступа.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 993
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 16:08

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:Информация обычно про движения кораблей ВМС не для широкого доступа.

Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c32037f ... m=newsfeed
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6371
З нами з: 01.08.15
Подякував: 806 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 16:12

  buratinyo написав:А разве крупный корабль может плавать в азовском мелководье?


Нет, к сожалению.
Инфа о передвижении судов в открытом доступе. За исключением редких случаев.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2037
З нами з: 09.09.14
Подякував: 671 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 16:16

buratinyo Некоторые характеристики USS Fort McHenry (LSD-43):

Водоизмещение: 16100 тонн
Длина: 186,0 метров
Ширина: 26,0 метров
Осадка: 5,0 метров
Экипаж: 22 офицера, 391 моряк
Скорость: 22 узла
Десантовместимость: 504 бойца
Вооружение: 2 × 25 мм Mk 38, 2 × 20 мм Phalanx CIWS, 6 × 12,7 мм M2 Browning, 2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile.
22 морская экспедиционная группа (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек. Является военным подразделением 6 флота ВМС США. Источник: https://censor.net.ua/p3105198
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2219
З нами з: 06.01.17
Подякував: 813 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 77787980
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1410, 1411, 1412
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14112 1622977
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 січ, 2019 09:03
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6522 1387965
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 14:24
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 257931
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5714)
06.01.2019 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.