Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.
Если забыть, что План на 2018 был - сначала 16,5 млрд.куб. Затем его срезали до 15,9 млрд.куб. Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.") ---------------------------------- (в 2017 году- 15,25)
1 млрд.кубов = 300 млн $
Торговый баланс , сальдо 11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол) 11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол) Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году
zzzzzz написав:Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.
Если забыть, что План на 2018 был - сначала 16,5 млрд.куб. Затем его срезали до 15,9 млрд.куб. Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.") ---------------------------------- (в 2017 году- 15,25)
1 млрд.кубов = 300 млн $
Торговый баланс , сальдо 11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол) 11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол) Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году
Там вроде старые скважины большую убыль дали в этом году. Около ярда кубов.
zzzzzz написав:Торговый баланс , сальдо 11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол) 11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол) Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году
Як романтично пахне ковбаса І помідори в банцi зашарiлись. А в пляшечцi, так тихо як роса, Горiлочка домашня причаїлась. I сало нiжно зваблює тiльцем, I хлiб наставив загорiлу спину… Якщо ж ти млiєш, слухаючи це, Чому ж ти, б***, не любиш Украiну?!