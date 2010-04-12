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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 79808182>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 85
1. Від 15 до 20%
32%
27
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
43
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:39

Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.

Если забыть, что План на 2018 был
- сначала 16,5 млрд.куб.
Затем его срезали до 15,9 млрд.куб.
Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.")
----------------------------------
(в 2017 году- 15,25)

1 млрд.кубов = 300 млн $

Торговый баланс , сальдо
11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол)
11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол)
Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:47

  zzzzzz написав:Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.

Если забыть, что План на 2018 был
- сначала 16,5 млрд.куб.
Затем его срезали до 15,9 млрд.куб.
Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.")
----------------------------------
(в 2017 году- 15,25)

1 млрд.кубов = 300 млн $

Торговый баланс , сальдо
11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол)
11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол)
Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году

Там вроде старые скважины большую убыль дали в этом году. Около ярда кубов.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:48

  Vint написав:Там вроде старые скважины большую убыль дали в этом году. Около ярда кубов.

Там еще и новые участки не выделяют Полтавская ОДА и Укргеонадра

Про жуткую по цинизму схему с Юзовским месторождением думали все слышали. Гройсман обещал разобраться но в итоге слился по тихому.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 06 січ, 2019 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:50

  zzzzzz написав:Торговый баланс , сальдо
11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол)
11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол)
Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году

Сумно,б*** (с)
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:57

Всех, кто празднует 7 января, с Рождеством Христовым !!!

Спокойствия, доброжелательности, любви, семейного уюта, радости в детях, удачи в делах и решениях !!!

Вот у меня к каждому Рождеству рождественник пылает цветами :D
Откуда знает когда :roll:

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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:10

  bugalter написав:с Сарказмом.

Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, б***, не любиш Украiну?!

Видання пескіт@. :lol:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:15

Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
https://megogo.net/ru/view/4306-vechera ... kanki.html
Радуйся!
Радуйся, земле!
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:22

Re: Валютный рынок в контексте

Колядую,колядую,носом я горілку чую! Для гарного сноуборду https://www.burton.com/us/en/p/burton-h ... 54051.html й снігу не тре.Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:40

  Перес де Куэльяр написав:buratinyo Некоторые характеристики USS Fort McHenry (LSD-43):

Водоизмещение: 16100 тонн
Длина: 186,0 метров
Ширина: 26,0 метров
Осадка: 5,0 метров
Экипаж: 22 офицера, 391 моряк
Скорость: 22 узла
Десантовместимость: 504 бойца
Вооружение: 2 × 25 мм Mk 38, 2 × 20 мм Phalanx CIWS, 6 × 12,7 мм M2 Browning, 2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile.
22 морская экспедиционная группа (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек. Является военным подразделением 6 флота ВМС США. Источник: https://censor.net.ua/p3105198

чисто символический жест , не более, на расстановку сил в регионе не влияет от слова вообще . Но жест хороший
==============================================
по поводу религий : это хороший шаг действующего президента который дал ему много поддержки на Западе Украины где традиционно много прихожан церквей.
Востаннє редагувалось yama в Нед 06 січ, 2019 18:45, всього редагувалось 1 раз.
http://perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:44

  холява написав:tea
я ЕГО ВСПОМИНАЛ В УТРЕННЕЙ МОЛИТВЕ В ЦЕРКВИ , ДОБРЫМ СЛОВОМ.

Ви б ще в ранковій молитві фермерів з Полтавщини згадали і побажали б розуму в такому віці.
tea
 
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