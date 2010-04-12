Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.
Если забыть, что План на 2018 был - сначала 16,5 млрд.куб. Затем его срезали до 15,9 млрд.куб. Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.") ---------------------------------- (в 2017 году- 15,25)
1 млрд.кубов = 300 млн $
Торговый баланс , сальдо 11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол) 11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол) Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году
zzzzzz написав:Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.
Если забыть, что План на 2018 был - сначала 16,5 млрд.куб. Затем его срезали до 15,9 млрд.куб. Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.") ---------------------------------- (в 2017 году- 15,25)
1 млрд.кубов = 300 млн $
Торговый баланс , сальдо 11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол) 11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол) Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году
Там вроде старые скважины большую убыль дали в этом году. Около ярда кубов.
zzzzzz написав:Торговый баланс , сальдо 11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол) 11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол) Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году
Як романтично пахне ковбаса І помідори в банцi зашарiлись. А в пляшечцi, так тихо як роса, Горiлочка домашня причаїлась. I сало нiжно зваблює тiльцем, I хлiб наставив загорiлу спину… Якщо ж ти млiєш, слухаючи це, Чому ж ти, б***, не любиш Украiну?!
Перес де Куэльяр написав:buratinyo Некоторые характеристики USS Fort McHenry (LSD-43):
Водоизмещение: 16100 тонн Длина: 186,0 метров Ширина: 26,0 метров Осадка: 5,0 метров Экипаж: 22 офицера, 391 моряк Скорость: 22 узла Десантовместимость: 504 бойца Вооружение: 2 × 25 мм Mk 38, 2 × 20 мм Phalanx CIWS, 6 × 12,7 мм M2 Browning, 2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile. 22 морская экспедиционная группа (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек. Является военным подразделением 6 флота ВМС США. Источник: https://censor.net.ua/p3105198
чисто символический жест , не более, на расстановку сил в регионе не влияет от слова вообще . Но жест хороший ============================================== по поводу религий : это хороший шаг действующего президента который дал ему много поддержки на Западе Украины где традиционно много прихожан церквей.
Востаннє редагувалось yama в Нед 06 січ, 2019 18:45, всього редагувалось 1 раз.