detroytred написав:Василь-Рiвне Из отсутствия любви))) к Порошенко, а также к любому иному можновладцю, (проявляющейся в критическом отношении к ним) никоим образом автоматически не следует наличие украинофобии.
Ваш оппонент утрировал (до *порохоботы тупые*). Вы же принципиально ошиблись (с *украинофобська позицiя*) и на этой ошибке выстроили все остальные утверждения.
Думав Ви нормальний, на жаль ні, бо написав Вам в п\п ні відповіді, ні реакції. Не перекручуйте сенс сказаного цим українофобом, Воно сказало : Посыпакам невдомёк Тобто воно НАВМИСНЕ плюндрує мою мову, воно знущається з моєї мови, воно зневажає україномовних форумчан і всіх хто читає цей форум! І Порошенко тут не при чому, хоча і його прихильників ображати сидячи на дивані це тупо, не говорячи вже про порушення правил форуму!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.