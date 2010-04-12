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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8081828384>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 85
1. Від 15 до 20%
32%
27
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
43
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:25

Re: Валютный рынок в контексте

  detroytred написав:Василь-Рiвне
Из отсутствия любви))) к Порошенко, а также к любому иному можновладцю, (проявляющейся в критическом отношении к ним) никоим образом автоматически не следует наличие украинофобии.

Ваш оппонент утрировал (до *порохоботы тупые*).
Вы же принципиально ошиблись (с *украинофобська позицiя*) и на этой ошибке выстроили все остальные утверждения.

Думав Ви нормальний, на жаль ні, бо написав Вам в п\п ні відповіді, ні реакції. Не перекручуйте сенс сказаного цим українофобом, Воно сказало : Посыпакам невдомёк Тобто воно НАВМИСНЕ плюндрує мою мову, воно знущається з моєї мови, воно зневажає україномовних форумчан і всіх хто читає цей форум! :evil: І Порошенко тут не при чому, хоча і його прихильників ображати сидячи на дивані це тупо, не говорячи вже про порушення правил форуму! :twisted:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:Порошенко тут не при чому


Порошенко тут ні до чого
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bra ... 13f8e2bc8/
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 06 січ, 2019 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Василь в игноре форева
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:50

  prodigy написав:
  Василь-Рівне написав:Порошенко тут не при чому


Порошенко тут нІ до чого
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bra ... 13f8e2bc8/

...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:52

Чим не варто займатися на свята...

В якості, скажімо, нагадування про необхідність дотримання правил безпеки.



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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:58

Опять выпустили пьяного...воно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:14

  freeze написав:Всех, кто празднует 7 января, с Рождеством Христовым !!!

Спокойствия, доброжелательности, любви, семейного уюта, радости в детях, удачи в делах и решениях !!!

Вот у меня к каждому Рождеству рождественник пылает цветами :D
Откуда знает когда :roll:

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Пуансеттия
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:16

Василь-Рiвне
Я лишь только что увидел Ваше личное сообщение.
Я так понимаю, для своих выводов с обоснованиями Вы не заморачиваетесь. Как захотелось, так и выводите.
То есть одна и та же ошибка.

Полностью Вас поддерживаю относительно оскорблений форумчан. В этом Ваш оппонент не прав, мягко говоря.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:22

detroytred
Вы опять выступили со своей программой - все вокруг идиоты, один вы молодец.
Странно, что несколько постов об этом не написали :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:37

pesikot
*...все идиоты...молодец*
Утрирование. в данном случае - это тоже ложь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Мабуть для підтримки українських ВМС в безпечному проходженні через Керченську протоку в Азов , а можливо і разом з ними.


Эту лоханку сдали в экслоотацию в период расцвета СССР. Пора списать.
lockinoenp
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