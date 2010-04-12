Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 січ, 2019 19:25
detroytred написав:
Василь-Рiвне
Из отсутствия любви))) к Порошенко, а также к любому иному можновладцю, (проявляющейся в критическом отношении к ним) никоим образом автоматически не следует наличие украинофобии.
Ваш оппонент утрировал (до *порохоботы тупые*).
Вы же принципиально ошиблись (с *украинофобська позицiя*) и на этой ошибке выстроили все остальные утверждения.
Думав Ви нормальний, на жаль ні, бо написав Вам в п\п ні відповіді, ні реакції. Не перекручуйте сенс сказаного цим українофобом, Воно сказало :
Посыпакам невдомёк
Тобто воно НАВМИСНЕ плюндрує мою мову, воно знущається з моєї мови, воно зневажає україномовних форумчан і всіх хто читає цей форум!
І Порошенко тут не при чому, хоча і його прихильників ображати сидячи на дивані це тупо, не говорячи вже про порушення правил форуму!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Додано: Нед 06 січ, 2019 19:46
Василь-Рівне написав:
Порошенко тут не при чому
Порошенко тут ні до чого
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bra ... 13f8e2bc8/
Востаннє редагувалось
prodigy
в Нед 06 січ, 2019 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Василь в игноре форева
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Додано: Нед 06 січ, 2019 19:50
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Додано: Нед 06 січ, 2019 19:52
В якості, скажімо, нагадування про необхідність дотримання правил безпеки.
P.S. "Інтелектуалки"...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
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Додано: Нед 06 січ, 2019 19:58
Опять выпустили пьяного...воно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Додано: Нед 06 січ, 2019 20:14
freeze написав:
Всех, кто празднует 7 января, с Рождеством Христовым !!!
Спокойствия, доброжелательности, любви, семейного уюта, радости в детях, удачи в делах и решениях !!!
Вот у меня к каждому Рождеству рождественник пылает цветами
Откуда знает когда
Пуансеттия
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Додано: Нед 06 січ, 2019 20:16
Василь-Рiвне
Я лишь только что увидел Ваше личное сообщение. Я так понимаю, для своих выводов с обоснованиями Вы не заморачиваетесь. Как захотелось, так и выводите. То есть одна и та же ошибка. Полностью Вас поддерживаю относительно оскорблений форумчан. В этом Ваш оппонент не прав, мягко говоря.
detroytred
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Додано: Нед 06 січ, 2019 20:22
detroytred
Вы опять выступили со своей программой - все вокруг идиоты, один вы молодец.
Странно, что несколько постов об этом не написали
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Додано: Нед 06 січ, 2019 20:37
pesikot
*...все идиоты...молодец* Утрирование. в данном случае - это тоже ложь.
detroytred
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Додано: Нед 06 січ, 2019 20:41
Перес де Куэльяр написав:
Мабуть для підтримки українських ВМС в безпечному проходженні через Керченську протоку в Азов , а можливо і разом з ними.
Эту лоханку сдали в экслоотацию в период расцвета СССР. Пора списать.
lockinoenp
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