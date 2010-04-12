Уважаемые участники форума , Ради Святого Вечера -не ругайтесь!
Детям позвоните , родителям .
Выпейте в конце концов.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:43
Re: Валютный рынок в контексте
Уважаемые участники форума , Ради Святого Вечера -не ругайтесь!
Детям позвоните , родителям .
Выпейте в конце концов.
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:46
... вам смішно, а там може паперу не вистачає.... )))
... от навіщо Ви таке написали тут у "відкритий доступ"?
- хочете, щоб в НАШОМУ Криму у москальні діарея почалась?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:47
Re: Валютный рынок в контексте
Ну это, как то послабже... Пророк от Бога, а уж тем более Бог НЕПОГРЕШИМ.
Вера, это просто вера. Без доказательств. На том и стоит религия.
Но когда то, что нам дал Бог даже не извиняясь, просто говорит, что ошибся..
Послабже, а то получившие томас Вас в ереси обвинят.
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:52
Re: Валютный рынок в контексте
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:57
Символично. Год Рождение девочки-эксперта, слетевшей с главы партии в журналисты и год спуска корабля к нам идущего.
Хотя, по ссылке, видя пустые трибуны и подпись что всё население по домашнему с ... обчается понятно, не то что главы "Батькивщины" простым журналистом таким не быть.
И? Почему я забанен как клон? В вариантах выхода на сайт я сам Вам писал, под своими именами? Баньте уже и второе, оба четно признал, начну если успею с начала.
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:26
Сегодня выходной так что надеюсь о газе можно? Если нет, то можно перенести в соотвествующюю ветку, плиз.
Значит, план не выполнен по добыче. Так?
Вопрос: сколько денег зарплаты и годового бонуса получило руководство? Может пора нафиг с пляжа, да привлечь профи, а не разных с маккинзи? тем более и результата работы для державы нет!
второй вопрос, сколько получили доп.прибыли частные газодобычики и на сколько им посодействовало руководство державы?
как говорят, сколько можно это терпеть?
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:31
Re: Валютный рынок в контексте
Юля прийде - порядок наведе! Якщо зараз видобуток газу не збільшується, при таких цінах, то при юлькиних цінах як рвоне...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:39
Re: К сегодняшнему святому вечеру
Догма.
Фильм, вроде с первых минут, особенно после речи кардинала ГЛЮКА, разрушает веру.
Но иногда я пересматриваю его, что для современных редкость, для меня религия не догма, а философия, образ жизни, ибо разрушу храм и через три дня воздвигну.
А так Всех со вторым началом новой жизни!
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:44
а может пора на нары с конфискацией?
если б конфискации не боялись разные коболевы, деньги б страну не покидали б!
Зараз переглядають цей форум: bamper, lockinoenp, zРадио, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|