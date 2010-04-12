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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 81828384>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 85
1. Від 15 до 20%
32%
27
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
43
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:43

Re: Валютный рынок в контексте

Уважаемые участники форума , Ради Святого Вечера -не ругайтесь!
Детям позвоните , родителям .
Выпейте в конце концов.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:46

... вам смішно, а там може паперу не вистачає.... )))

  Перес де Куэльяр написав:buratinyo Некоторые характеристики USS Fort McHenry (LSD-43):

Водоизмещение: 16100 тонн
Длина: 186,0 метров
Ширина: 26,0 метров
Осадка: 5,0 метров
Экипаж: 22 офицера, 391 моряк
Скорость: 22 узла
Десантовместимость: 504 бойца
Вооружение: 2 × 25 мм Mk 38, 2 × 20 мм Phalanx CIWS, 6 × 12,7 мм M2 Browning, 2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile.
22 морская экспедиционная группа (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек. Является военным подразделением 6 флота ВМС США. Источник: https://censor.net.ua/p3105198

... от навіщо Ви таке написали тут у "відкритий доступ"? :shock:
- хочете, щоб в НАШОМУ Криму у москальні діарея почалась? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:47

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Я вірю, що саме Бог дав нам Порошенко, в ці тяжкі часи для України, як провідника, як Мойсея.


Ну это, как то послабже... Пророк от Бога, а уж тем более Бог НЕПОГРЕШИМ.
Вера, это просто вера. Без доказательств. На том и стоит религия.

Но когда то, что нам дал Бог даже не извиняясь, просто говорит, что ошибся..
Послабже, а то получившие томас Вас в ереси обвинят.
lockinoenp
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:52

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Выпейте в конце концов.

На Святий Вечір на стіл алкоголь не ставиться!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:57

  prodigy написав:
  Василь-Рівне написав:Порошенко тут не при чому


Порошенко тут ні до чого
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bra ... 13f8e2bc8/


Символично. Год Рождение девочки-эксперта, слетевшей с главы партии в журналисты и год спуска корабля к нам идущего.
Хотя, по ссылке, видя пустые трибуны и подпись что всё население по домашнему с ... обчается понятно, не то что главы "Батькивщины" простым журналистом таким не быть.

И? Почему я забанен как клон? В вариантах выхода на сайт я сам Вам писал, под своими именами? Баньте уже и второе, оба четно признал, начну если успею с начала.
lockinoenp
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:15

Перес де Куэльяр Озокериту не наливать.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:26

  zzzzzz написав:Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.

Если забыть, что План на 2018 был
- сначала 16,5 млрд.куб.
Затем его срезали до 15,9 млрд.куб.
Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.")
----------------------------------
(в 2017 году- 15,25)

1 млрд.кубов = 300 млн $

Торговый баланс , сальдо
11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол)
11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол)
Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году

Сегодня выходной так что надеюсь о газе можно? Если нет, то можно перенести в соотвествующюю ветку, плиз.

Значит, план не выполнен по добыче. Так?
Вопрос: сколько денег зарплаты и годового бонуса получило руководство? Может пора нафиг с пляжа, да привлечь профи, а не разных с маккинзи? тем более и результата работы для державы нет!
второй вопрос, сколько получили доп.прибыли частные газодобычики и на сколько им посодействовало руководство державы?
как говорят, сколько можно это терпеть?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:31

Re: Валютный рынок в контексте

  change_pm написав:как говорят, сколько можно это терпеть?

Юля прийде - порядок наведе! Якщо зараз видобуток газу не збільшується, при таких цінах, то при юлькиних цінах як рвоне... :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:39

Re: К сегодняшнему святому вечеру

Догма.
Фильм, вроде с первых минут, особенно после речи кардинала ГЛЮКА, разрушает веру.
Но иногда я пересматриваю его, что для современных редкость, для меня религия не догма, а философия, образ жизни, ибо разрушу храм и через три дня воздвигну.
А так Всех со вторым началом новой жизни!
lockinoenp
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:44

  lapay написав:
  change_pm написав:как говорят, сколько можно это терпеть?

Юля прийде - порядок наведе! Якщо зараз видобуток газу не збільшується, при таких цінах, то при юлькиних цінах як рвоне... :mrgreen:


а может пора на нары с конфискацией?

если б конфискации не боялись разные коболевы, деньги б страну не покидали б!
change_pm
 
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