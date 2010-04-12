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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 81828384

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 3.9 5 86
1. Від 15 до 20%
33%
28
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
50%
43
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:45

  zzzzzz написав:Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.

Если забыть, что План на 2018 был
- сначала 16,5 млрд.куб.
Затем его срезали до 15,9 млрд.куб.
Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.")
----------------------------------
(в 2017 году- 15,25)

1 млрд.кубов = 300 млн $

Торговый баланс , сальдо
11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол)
11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол)
Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году


Позволю себе добавить, что при стабильности внутренней добычи общий уровень потребления уже не падает, как падал в период 2014-2017 гг.

2018-й завершили в небольшом плюсе к 2017-му. Вероятно, что 28,5 млрд в год - это минимальный уровень, ниже которого уже не упадем, не взирая на рост потребительских тарифов. Экономика "отсушила" потребление временно потерянных территорий и производственных цепочек с РФ, и дальше с ростом экономики потребление будет расти, а не падать.

Таким образом, минимальная потребность в импорте без увеличения собственной добычи - 8 млрд кубов (15,5 добывает УкрГазДобыча, еще 5 - частные компании).

Стоимость этих 8 млрд при цене 250 долларов за 1000 кубов составляет 2 млрд долларов, которые сегодня "хеджируются" доходами УкрТрансГаза от транзита. Если потеряем транзит (существенную его часть), а добычу - радикально не нарастим, то во внешнеторговом балансе появится еще одна дыра размером 1-1,5 млрд долларов в год...

https://ru.slovoidilo.ua/2019/01/04/nov ... lenie-gaza
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