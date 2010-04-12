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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 79808182

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 87
1. Від 15 до 20%
32%
28
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
44
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Мабуть для підтримки українських ВМС в безпечному проходженні через Керченську протоку в Азов , а можливо і разом з ними.


Эту лоханку сдали в экслоотацию в период расцвета СССР. Пора списать.
lockinoenp
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:43

Re: Валютный рынок в контексте

Уважаемые участники форума , Ради Святого Вечера -не ругайтесь!
Детям позвоните , родителям .
Выпейте в конце концов.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:46

... вам смішно, а там може паперу не вистачає.... )))

  Перес де Куэльяр написав:buratinyo Некоторые характеристики USS Fort McHenry (LSD-43):

Водоизмещение: 16100 тонн
Длина: 186,0 метров
Ширина: 26,0 метров
Осадка: 5,0 метров
Экипаж: 22 офицера, 391 моряк
Скорость: 22 узла
Десантовместимость: 504 бойца
Вооружение: 2 × 25 мм Mk 38, 2 × 20 мм Phalanx CIWS, 6 × 12,7 мм M2 Browning, 2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile.
22 морская экспедиционная группа (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек. Является военным подразделением 6 флота ВМС США. Источник: https://censor.net.ua/p3105198

... от навіщо Ви таке написали тут у "відкритий доступ"? :shock:
- хочете, щоб в НАШОМУ Криму у москальні діарея почалась? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:52

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Выпейте в конце концов.

На Святий Вечір на стіл алкоголь не ставиться!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:26

  zzzzzz написав:Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.

Если забыть, что План на 2018 был
- сначала 16,5 млрд.куб.
Затем его срезали до 15,9 млрд.куб.
Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.")
----------------------------------
(в 2017 году- 15,25)

1 млрд.кубов = 300 млн $

Торговый баланс , сальдо
11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол)
11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол)
Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году

Сегодня выходной так что надеюсь о газе можно? Если нет, то можно перенести в соотвествующюю ветку, плиз.

Значит, план не выполнен по добыче. Так?
Вопрос: сколько денег зарплаты и годового бонуса получило руководство? Может пора нафиг с пляжа, да привлечь профи, а не разных с маккинзи? тем более и результата работы для державы нет!
второй вопрос, сколько получили доп.прибыли частные газодобычики и на сколько им посодействовало руководство державы?
как говорят, сколько можно это терпеть?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:31

Re: Валютный рынок в контексте

  change_pm написав:как говорят, сколько можно это терпеть?

Юля прийде - порядок наведе! Якщо зараз видобуток газу не збільшується, при таких цінах, то при юлькиних цінах як рвоне... :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:39

Re: К сегодняшнему святому вечеру

Догма.
Фильм, вроде с первых минут, особенно после речи кардинала ГЛЮКА, разрушает веру.
Но иногда я пересматриваю его, что для современных редкость, для меня религия не догма, а философия, образ жизни, ибо разрушу храм и через три дня воздвигну.
А так Всех со вторым началом новой жизни!

В фильме как минимум мне одна вещь не понятна- как после углекислотного огнетушителя сделать тело, не имеющей ни члена ни ануса, МОКРЫМ!
И звук, когда исчадия тройка появляется, у меня теперь к звуку летящей мухи аллергия...
Не, ну фильм, но...
Востаннє редагувалось lockinoenp в Нед 06 січ, 2019 21:58, всього редагувалось 1 раз.
lockinoenp
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:44

  lapay написав:
  change_pm написав:как говорят, сколько можно это терпеть?

Юля прийде - порядок наведе! Якщо зараз видобуток газу не збільшується, при таких цінах, то при юлькиних цінах як рвоне... :mrgreen:


а может пора на нары с конфискацией?

если б конфискации не боялись разные коболевы, деньги б страну не покидали б!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:45

  zzzzzz написав:Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.

Если забыть, что План на 2018 был
- сначала 16,5 млрд.куб.
Затем его срезали до 15,9 млрд.куб.
Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.")
----------------------------------
(в 2017 году- 15,25)

1 млрд.кубов = 300 млн $

Торговый баланс , сальдо
11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол)
11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол)
Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году


Позволю себе добавить, что при стабильности внутренней добычи общий уровень потребления уже не падает, как падал в период 2014-2017 гг.

2018-й завершили в небольшом плюсе к 2017-му. Вероятно, что 28,5 млрд в год - это минимальный уровень, ниже которого уже не упадем, не взирая на рост потребительских тарифов. Экономика "отсушила" потребление временно потерянных территорий и производственных цепочек с РФ, и дальше с ростом экономики потребление будет расти, а не падать.

Таким образом, минимальная потребность в импорте без увеличения собственной добычи - 8 млрд кубов (15,5 добывает УкрГазДобыча, еще 5 - частные компании).

Стоимость этих 8 млрд при цене 250 долларов за 1000 кубов составляет 2 млрд долларов, которые сегодня "хеджируются" доходами УкрТрансГаза от транзита. Если потеряем транзит (существенную его часть), а добычу - радикально не нарастим, то во внешнеторговом балансе появится еще одна дыра размером 1-1,5 млрд долларов в год...

https://ru.slovoidilo.ua/2019/01/04/nov ... lenie-gaza
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 08:02

  lapay написав:
  zРадио написав:Выбирали не Патриарха, а Митрополита, хотя объединяли церкви, среди которых по форме одна была патриархатом.

В названии новой объединенной церкви фигурирует "автокефалия", что, простите за светскую прямому, минус 1 ступень от патриархата по организационной структуре Всемирного православия. В переводе текста томоса (том, который есть на данный момент) - вообще описание полномочий классического "экзархата", что вообще минус 2 ступени от патриархата...

Це стандартна процедура. Від митрополії до патриархату проходить деякий час - від кількох років до кількох десятиліть. Був повернений статус до московського рейдерства.


З нагоди Різдва:
Українську церкву визнають патріархатом - Філарет https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/7/7203141/
Почесний патріарх Православної Церкви в Україні Філарет вірить, що Українську церкву визнають патріархатом і розколу у світовому православ’ї не буде. За його словами, з отриманням Томосу про автокефалію української церкви значна, більша частина православних церков увійде у спілкування з нею.
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