Додано: Нед 06 січ, 2019 21:45

zzzzzz написав: Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.



Если забыть, что План на 2018 был

- сначала 16,5 млрд.куб.

Затем его срезали до 15,9 млрд.куб.

Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.")

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(в 2017 году- 15,25)



1 млрд.кубов = 300 млн $



Торговый баланс , сальдо

11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол)

11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол)

Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.Если забыть, что План на 2018 был- сначала 16,5 млрд.куб.Затем его срезали до 15,9 млрд.куб.Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.")----------------------------------(в 2017 году- 15,25)1 млрд.кубов = 300 млн $Торговый баланс , сальдо11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол)11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол)Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году

Позволю себе добавить, что при стабильности внутренней добычи общий уровень потребления уже не падает, как падал в период 2014-2017 гг.2018-й завершили в небольшом плюсе к 2017-му. Вероятно, что 28,5 млрд в год - это минимальный уровень, ниже которого уже не упадем, не взирая на рост потребительских тарифов. Экономика "отсушила" потребление временно потерянных территорий и производственных цепочек с РФ, и дальше с ростом экономики потребление будет расти, а не падать.Таким образом, минимальная потребность в импорте без увеличения собственной добычи - 8 млрд кубов (15,5 добывает УкрГазДобыча, еще 5 - частные компании).Стоимость этих 8 млрд при цене 250 долларов за 1000 кубов составляет 2 млрд долларов, которые сегодня "хеджируются" доходами УкрТрансГаза от транзита. Если потеряем транзит (существенную его часть), а добычу - радикально не нарастим, то во внешнеторговом балансе появится еще одна дыра размером 1-1,5 млрд долларов в год...