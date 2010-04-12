Перес де Куэльяр написав:buratinyo Некоторые характеристики USS Fort McHenry (LSD-43):
Водоизмещение: 16100 тонн Длина: 186,0 метров Ширина: 26,0 метров Осадка: 5,0 метров Экипаж: 22 офицера, 391 моряк Скорость: 22 узла Десантовместимость: 504 бойца Вооружение: 2 × 25 мм Mk 38, 2 × 20 мм Phalanx CIWS, 6 × 12,7 мм M2 Browning, 2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile. 22 морская экспедиционная группа (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек. Является военным подразделением 6 флота ВМС США. Источник: https://censor.net.ua/p3105198
... от навіщо Ви таке написали тут у "відкритий доступ"? - хочете, щоб в НАШОМУ Криму у москальні діарея почалась?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
zzzzzz написав:Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.
Если забыть, что План на 2018 был - сначала 16,5 млрд.куб. Затем его срезали до 15,9 млрд.куб. Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.") ---------------------------------- (в 2017 году- 15,25)
1 млрд.кубов = 300 млн $
Торговый баланс , сальдо 11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол) 11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол) Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году
Сегодня выходной так что надеюсь о газе можно? Если нет, то можно перенести в соотвествующюю ветку, плиз.
Значит, план не выполнен по добыче. Так? Вопрос: сколько денег зарплаты и годового бонуса получило руководство? Может пора нафиг с пляжа, да привлечь профи, а не разных с маккинзи? тем более и результата работы для державы нет! второй вопрос, сколько получили доп.прибыли частные газодобычики и на сколько им посодействовало руководство державы? как говорят, сколько можно это терпеть?
Догма. Фильм, вроде с первых минут, особенно после речи кардинала ГЛЮКА, разрушает веру. Но иногда я пересматриваю его, что для современных редкость, для меня религия не догма, а философия, образ жизни, ибо разрушу храм и через три дня воздвигну. А так Всех со вторым началом новой жизни!
В фильме как минимум мне одна вещь не понятна- как после углекислотного огнетушителя сделать тело, не имеющей ни члена ни ануса, МОКРЫМ! И звук, когда исчадия тройка появляется, у меня теперь к звуку летящей мухи аллергия... Не, ну фильм, но...
Востаннє редагувалось lockinoenp в Нед 06 січ, 2019 21:58, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.
Если забыть, что План на 2018 был - сначала 16,5 млрд.куб. Затем его срезали до 15,9 млрд.куб. Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.") ---------------------------------- (в 2017 году- 15,25)
1 млрд.кубов = 300 млн $
Торговый баланс , сальдо 11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол) 11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол) Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году
Позволю себе добавить, что при стабильности внутренней добычи общий уровень потребления уже не падает, как падал в период 2014-2017 гг.
2018-й завершили в небольшом плюсе к 2017-му. Вероятно, что 28,5 млрд в год - это минимальный уровень, ниже которого уже не упадем, не взирая на рост потребительских тарифов. Экономика "отсушила" потребление временно потерянных территорий и производственных цепочек с РФ, и дальше с ростом экономики потребление будет расти, а не падать.
Таким образом, минимальная потребность в импорте без увеличения собственной добычи - 8 млрд кубов (15,5 добывает УкрГазДобыча, еще 5 - частные компании).
Стоимость этих 8 млрд при цене 250 долларов за 1000 кубов составляет 2 млрд долларов, которые сегодня "хеджируются" доходами УкрТрансГаза от транзита. Если потеряем транзит (существенную его часть), а добычу - радикально не нарастим, то во внешнеторговом балансе появится еще одна дыра размером 1-1,5 млрд долларов в год...
zРадио написав:Выбирали не Патриарха, а Митрополита, хотя объединяли церкви, среди которых по форме одна была патриархатом.
В названии новой объединенной церкви фигурирует "автокефалия", что, простите за светскую прямому, минус 1 ступень от патриархата по организационной структуре Всемирного православия. В переводе текста томоса (том, который есть на данный момент) - вообще описание полномочий классического "экзархата", что вообще минус 2 ступени от патриархата...
Це стандартна процедура. Від митрополії до патриархату проходить деякий час - від кількох років до кількох десятиліть. Був повернений статус до московського рейдерства.
З нагоди Різдва:
Українську церкву визнають патріархатом - Філарет https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/7/7203141/ Почесний патріарх Православної Церкви в Україні Філарет вірить, що Українську церкву визнають патріархатом і розколу у світовому православ’ї не буде. За його словами, з отриманням Томосу про автокефалію української церкви значна, більша частина православних церков увійде у спілкування з нею.