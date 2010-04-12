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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 08:57
jump написав: vovan_prm написав: дарий написав:
И хтоб шо не казав - Лучше Рошена пока нет в Стране.
Факт.
Да так оно.
Попробуйте ответить на простой вопрос:
-Кто из предыдущих Президентов был лучше нынешнего?
Я не утверждаю, что этот хороший.
Вопрос кто был лучше?
Без бла-бла-бла. Без "как мы жили".
Только фамилия.
Есть желающие высказаться одним словом?
Ющенко кращий
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kolyuchy
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Додано: Пон 07 січ, 2019 09:32
kolyuchy написав:
И хтоб шо не казав - Лучше Рошена пока нет в Стране.
Факт.
Да так оно.
Попробуйте ответить на простой вопрос:
-Кто из предыдущих Президентов был лучше нынешнего?
Я не утверждаю, что этот хороший.
Вопрос кто был лучше?
Без бла-бла-бла. Без "как мы жили".
Только фамилия.
Есть желающие высказаться одним словом?
Кучма конечно, второй срок, при нем экономика реально росла и не было такого бла-бла-бла
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Додано: Пон 07 січ, 2019 09:42
change_pm написав: zzzzzz написав:
Укргазовыдобування добыло за год 15,5 млрд.куб газа.
Если забыть, что План на 2018 был
- сначала 16,5 млрд.куб.
Затем его срезали до 15,9 млрд.куб.
Потом (весной 2018) - 1 млрд. отнесли "в зону риска" ( и стало "15,5-16,5 млрд.куб.")
----------------------------------
(в 2017 году- 15,25)
1 млрд.кубов = 300 млн $
Торговый баланс , сальдо
11 мес 2017 - (-8,3 млрд.дол)
11 мес 2018 - (-11,8 млрд.дол)
Конечно 0,3 млрд дол не оказывают сильного влияния на торговый баланс, но важно другое, все эти обещалки про рост добычи провалены. В планах был прирост до 20 млрд к 2020 году
Сегодня выходной так что надеюсь о газе можно? Если нет, то можно перенести в соотвествующюю ветку, плиз.
Значит, план не выполнен по добыче. Так?
Вопрос: сколько денег зарплаты и годового бонуса получило руководство? Может пора нафиг с пляжа, да привлечь профи, а не разных с маккинзи? тем более и результата работы для державы нет!
второй вопрос, сколько получили доп.прибыли частные газодобычики и на сколько им посодействовало руководство державы?
как говорят, сколько можно это терпеть?
, но если отказаться от транзита, то будет стимул наращивать собственную добычу газа.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 09:48
Да кого волнует эта добыча, руководство Держгеонадра за 3 года не смогло организовать нормальные аукционы на нефтегазоносные участки.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 09:52
zzzzzz написав:
Да кого волнует эта добыча, руководство Держгеонадра за 3 года не смогло организовать нормальные аукционы на нефтегазоносные участки.
я ж пишу, что нет стимула развивать, а с исчезновением транзита-появится.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 09:55
Lion+ написав:
Да кого волнует эта добыча, руководство Держгеонадра за 3 года не смогло организовать нормальные аукционы на нефтегазоносные участки.
я ж пишу, что нет стимула развивать, а с исчезновением транзита-появится.[/quote]
У чиновников стимул другой, им плевать на будущее страны, им главное получить сиюминутную выгоду в свой карман. Яркий тому пример история с Юзовским месторождением
Живите своим умом!
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Додано: Пон 07 січ, 2019 09:57
zzzzzz написав: Lion+ написав:
я ж пишу, что нет стимула развивать, а с исчезновением транзита-появится.
У чиновников стимул другой, им плевать на будущее страны, им главное получить сиюминутную выгоду в свой карман. Яркий тому пример история с Юзовским месторождением
Сейчас плевать,так как есть деньги от транзита, а потом будет не плевать
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:01
Российские учёные научились производить маргарин из вторсырья
Руководство саратовского НИИ пищевой промышленности им. А.Н. Несмеянова объявило о изобретении нового способа производства маргарина.
Ранее для производства этого пищевого продукта использовались устаревшие и экологически вредные методики и техпроцессы. Разработанная отечественными учёными технология под названием МАСПО (многопоточный аспартат-трансферазный процесс очистки) позволяет получать маргарин из биологических отходов человеческой жизнедеятельности и жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.
Сотрудники института надеются на скорейшее внедрение их техпроцесса на всех масложиркомбинатах России. По их мнению, это особенно актуально, учитывая насколько экономически выгодной является новая технология в текущих экономических условиях. В производстве будет использовано только сырьё отечественного происхождения. В правительстве Саратовской области подтвердили выделение на эти цели годовой субсидии на импортозамещение.
Как отмечают создатели нового маргарина, методика производства пока ещё нуждается в небольших доработках в связи с тем, что вкус продукта временно не идентичен натуральному, но консистенция полностью совпадает с калибровочными эталонами по текучести и мягкости. Кроме того, некоторые вариации процесса позволяют получать маргарин, который намазывается на хлеб ещё легче, чем натуральный.
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