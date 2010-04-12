Додано: Пон 07 січ, 2019 10:01

Российские учёные научились производить маргарин из вторсырья

Руководство саратовского НИИ пищевой промышленности им. А.Н. Несмеянова объявило о изобретении нового способа производства маргарина.

Ранее для производства этого пищевого продукта использовались устаревшие и экологически вредные методики и техпроцессы. Разработанная отечественными учёными технология под названием МАСПО (многопоточный аспартат-трансферазный процесс очистки) позволяет получать маргарин из биологических отходов человеческой жизнедеятельности и жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.

Сотрудники института надеются на скорейшее внедрение их техпроцесса на всех масложиркомбинатах России. По их мнению, это особенно актуально, учитывая насколько экономически выгодной является новая технология в текущих экономических условиях. В производстве будет использовано только сырьё отечественного происхождения. В правительстве Саратовской области подтвердили выделение на эти цели годовой субсидии на импортозамещение.

Как отмечают создатели нового маргарина, методика производства пока ещё нуждается в небольших доработках в связи с тем, что вкус продукта временно не идентичен натуральному, но консистенция полностью совпадает с калибровочными эталонами по текучести и мягкости. Кроме того, некоторые вариации процесса позволяют получать маргарин, который намазывается на хлеб ещё легче, чем натуральный.