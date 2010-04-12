Lion+ написав:Реальных денег там мало до 2 млрд.долл.
Не розповсюджуйте будь-ласка дезу від себе, або давайте посилання на інформацію. Більше того потрібно розуміти про що пишете : Скільки в Нацбанку власної валюти Валові резерви НБУ складають $18,8 млрд. Але є і так звані «чисті резерви». Щоб підрахувати їх обсяг, треба від валових резервів відняти суму зобов'язань перед МВФ. Зобов'язання Нацбанку перед МВФ на сьогодні складають $7,2 млрд. Міністерство фінансів заборгувало Фонду ще $4,9 млрд. Тобто загалом зобов'язання України перед МВФ складають $12,1 млрд. «Показник чистих резервів потрібен тільки для МВФ, оскільки він використовується для розрахунку достатності резервів для погашення заборгованності перед Фондом», — стверджує Чурій. За його словами, зараз показник «чистих резервів» багато експертів прирівнюють до поняття «власні кошти НБУ в іноземній валюті». Але насправді це не так. Для оцінки останнього показника треба використовувати таке поняття як валютна позиція (валютні активи НБУ мінус валютні пасиви). На сьогодні активи НБУ складають $18,8 млрд., а зобов'язання — $9,1 млрд. https://minfin.com.ua/ua/2018/01/22/32009402/
Структура резервів Левова частка резервів НБУ сформована а доларах США, біля 30% — в євро.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне написав:Міністерство фінансів заборгувало Фонду ще $4,9 млрд. Тобто загалом
это лишь официальная риторика, было б столько чистых денег, то никто не занимал под 10% и более на рынках и не выполнял требования МВФ. Отрицательное сальдо торгового баланса тоже говорит о не здравии экономики. Не могут же они написать, что все плохо.
Структуру не показывают, что там за облигации непонятно, там могут быть и так называемые мусорные облигации, ценность которых под вопросом.
Можно конечно летать в облаках, но потом не надо удивляться, что все так происходит.
Lion+ написав: я ж пишу, что нет стимула развивать, а с исчезновением транзита-появится.
У чиновников стимул другой, им плевать на будущее страны, им главное получить сиюминутную выгоду в свой карман. Яркий тому пример история с Юзовским месторождением
Сейчас плевать,так как есть деньги от транзита, а потом будет не плевать
абаснуй
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Сейчас плевать,так как есть деньги от транзита, а потом будет не плевать
абаснуй
я же написал-нужен стимул для развития добычи газа, чтобы чиновники зашевелились, сейчас они сидят ровно на ж***, так как получают деньги с транзита . Им и так хорошо. Нужно убрать зону комфорта, заставить работать.
Що важливіше сальдо платіжного балансу чи торгового? В курсі, що у нас ще є тіньова економіка, заробітчани
Lion+ написав:что там за облигации непонятно
То ж написано - чорним по білому: розміщення проводиться в високонадійних банках з рейтингом не нижче „А“. Основні країни інвестування — Сполучені Штати Америки, Швейцарія, Франція, Великобританія та Китай», — розповів Чурій. І не роздувайте тут зраду - бо лусне
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
холява написав:tea я ЕГО ВСПОМИНАЛ В УТРЕННЕЙ МОЛИТВЕ В ЦЕРКВИ , ДОБРЫМ СЛОВОМ.
Ви б ще в ранковій молитві фермерів з Полтавщини згадали і побажали б розуму в такому віці.
Це добре, що один ти так переживаєш за фермерів Полтавщини! Куди їм до твого розуму! Може в них немає стільки часу, щоб бути настільки розумними! Всім фермерам бажаю міцного здоров`я, мирного неба над головою, всіх гараздів, ну і звісно щедрих урожаїв, щоб розумних прокормити! Як там казав Сірко - «розумний аж страшно!»