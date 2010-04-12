УГКЦ взагалі під Ватиканом, їм то що до того?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 10:47
УГКЦ взагалі під Ватиканом, їм то що до того?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 07 січ, 2019 10:51
Re: Валютный рынок в контексте
Не розповсюджуйте будь-ласка дезу від себе, або давайте посилання на інформацію. Більше того потрібно розуміти про що пишете :
Скільки в Нацбанку власної валюти
Валові резерви НБУ складають $18,8 млрд. Але є і так звані «чисті резерви». Щоб підрахувати їх обсяг, треба від валових резервів відняти суму зобов'язань перед МВФ.
Зобов'язання Нацбанку перед МВФ на сьогодні складають $7,2 млрд. Міністерство фінансів заборгувало Фонду ще $4,9 млрд. Тобто загалом зобов'язання України перед МВФ складають $12,1 млрд.
«Показник чистих резервів потрібен тільки для МВФ, оскільки він використовується для розрахунку достатності резервів для погашення заборгованності перед Фондом», — стверджує Чурій.
За його словами, зараз показник «чистих резервів» багато експертів прирівнюють до поняття «власні кошти НБУ в іноземній валюті». Але насправді це не так. Для оцінки останнього показника треба використовувати таке поняття як валютна позиція (валютні активи НБУ мінус валютні пасиви). На сьогодні активи НБУ складають $18,8 млрд., а зобов'язання — $9,1 млрд.
Структура резервів
Левова частка резервів НБУ сформована а доларах США, біля 30% — в євро.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 07 січ, 2019 11:01
Re: Валютный рынок в контексте
это лишь официальная риторика, было б столько чистых денег, то никто не занимал под 10% и более на рынках и не выполнял требования МВФ.
Отрицательное сальдо торгового баланса тоже говорит о не здравии экономики.
Не могут же они написать, что все плохо.
Структуру не показывают, что там за облигации непонятно, там могут быть и так называемые мусорные облигации, ценность которых под вопросом.
Можно конечно летать в облаках, но потом не надо удивляться, что все так происходит.
Додано: Пон 07 січ, 2019 11:05
абаснуй
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 07 січ, 2019 11:11
я же написал-нужен стимул для развития добычи газа, чтобы чиновники зашевелились, сейчас они сидят ровно на ж***, так как получают деньги с транзита . Им и так хорошо.
Нужно убрать зону комфорта, заставить работать.
Додано: Пон 07 січ, 2019 11:11
Re: Валютный рынок в контексте
Що важливіше сальдо платіжного балансу чи торгового? В курсі, що у нас ще є тіньова економіка, заробітчани
То ж написано - чорним по білому: розміщення проводиться в високонадійних банках з рейтингом не нижче „А“. Основні країни інвестування — Сполучені Штати Америки, Швейцарія, Франція, Великобританія та Китай», — розповів Чурій.
І не роздувайте тут зраду - бо лусне
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 07 січ, 2019 11:12
Це добре, що один ти так переживаєш за фермерів Полтавщини! Куди їм до твого розуму! Може в них немає стільки часу, щоб бути настільки розумними! Всім фермерам бажаю міцного здоров`я, мирного неба над головою, всіх гараздів, ну і звісно щедрих урожаїв, щоб розумних прокормити!
Як там казав Сірко - «розумний аж страшно!»
Додано: Пон 07 січ, 2019 11:19
Додано: Пон 07 січ, 2019 11:22
А до чого тут ціни?! Чи так щоб мимо тещиного забору не пройти?! Якщо ціни на зерно впадуть, то це автоматично приведе до меншого урожаю?!
Додано: Пон 07 січ, 2019 11:25
тикер какой-нибудь "мусорной облигации" можете озвучить?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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