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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 82838485>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 87
1. Від 15 до 20%
32%
28
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
44
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 10:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Lion+ написав:Реальных денег там мало до 2 млрд.долл.

Не розповсюджуйте будь-ласка дезу від себе, або давайте посилання на інформацію. Більше того потрібно розуміти про що пишете :
Скільки в Нацбанку власної валюти
Валові резерви НБУ складають $18,8 млрд. Але є і так звані «чисті резерви». Щоб підрахувати їх обсяг, треба від валових резервів відняти суму зобов'язань перед МВФ.
Зобов'язання Нацбанку перед МВФ на сьогодні складають $7,2 млрд. Міністерство фінансів заборгувало Фонду ще $4,9 млрд. Тобто загалом зобов'язання України перед МВФ складають $12,1 млрд.
«Показник чистих резервів потрібен тільки для МВФ, оскільки він використовується для розрахунку достатності резервів для погашення заборгованності перед Фондом», — стверджує Чурій.
За його словами, зараз показник «чистих резервів» багато експертів прирівнюють до поняття «власні кошти НБУ в іноземній валюті». Але насправді це не так. Для оцінки останнього показника треба використовувати таке поняття як валютна позиція (валютні активи НБУ мінус валютні пасиви). На сьогодні активи НБУ складають $18,8 млрд., а зобов'язання — $9,1 млрд. https://minfin.com.ua/ua/2018/01/22/32009402/

Зображення

Структура резервів
Левова частка резервів НБУ сформована а доларах США, біля 30% — в євро.

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:Міністерство фінансів заборгувало Фонду ще $4,9 млрд. Тобто загалом

это лишь официальная риторика, было б столько чистых денег, то никто не занимал под 10% и более на рынках и не выполнял требования МВФ.
Отрицательное сальдо торгового баланса тоже говорит о не здравии экономики.
Не могут же они написать, что все плохо.

Структуру не показывают, что там за облигации непонятно, там могут быть и так называемые мусорные облигации, ценность которых под вопросом.

Можно конечно летать в облаках, но потом не надо удивляться, что все так происходит.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:05

  Lion+ написав:
  zzzzzz написав:
  Lion+ написав:
я ж пишу, что нет стимула развивать, а с исчезновением транзита-появится.

У чиновников стимул другой, им плевать на будущее страны, им главное получить сиюминутную выгоду в свой карман. Яркий тому пример история с Юзовским месторождением

Сейчас плевать,так как есть деньги от транзита, а потом будет не плевать

абаснуй
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:11

  flyman написав:
  Lion+ написав:
  zzzzzz написав:Сейчас плевать,так как есть деньги от транзита, а потом будет не плевать

абаснуй

я же написал-нужен стимул для развития добычи газа, чтобы чиновники зашевелились, сейчас они сидят ровно на ж***, так как получают деньги с транзита . Им и так хорошо.
Нужно убрать зону комфорта, заставить работать.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:11

Re: Валютный рынок в контексте

  Lion+ написав:Отрицательное сальдо торгового баланса

Що важливіше сальдо платіжного балансу чи торгового? :wink: В курсі, що у нас ще є тіньова економіка, заробітчани :wink:
  Lion+ написав:что там за облигации непонятно

То ж написано - чорним по білому: розміщення проводиться в високонадійних банках з рейтингом не нижче „А“. Основні країни інвестування — Сполучені Штати Америки, Швейцарія, Франція, Великобританія та Китай», — розповів Чурій.
І не роздувайте тут зраду - бо лусне :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:12

  tea написав:
  холява написав:tea
я ЕГО ВСПОМИНАЛ В УТРЕННЕЙ МОЛИТВЕ В ЦЕРКВИ , ДОБРЫМ СЛОВОМ.

Ви б ще в ранковій молитві фермерів з Полтавщини згадали і побажали б розуму в такому віці.

Це добре, що один ти так переживаєш за фермерів Полтавщини! Куди їм до твого розуму! Може в них немає стільки часу, щоб бути настільки розумними! Всім фермерам бажаю міцного здоров`я, мирного неба над головою, всіх гараздів, ну і звісно щедрих урожаїв, щоб розумних прокормити!
Як там казав Сірко - «розумний аж страшно!»
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:16

  Vadim V написав:
  prodigy написав:
  Василь-Рівне написав:Порошенко тут не при чому


Порошенко тут нІ до чого
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bra ... 13f8e2bc8/

...

«Воно навмисне плюндрує мою мову»(Вася Рівненський)
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:19

  холява написав:Уважаемые участники форума , Ради Святого Вечера -не ругайтесь!
Детям позвоните , родителям .
Выпейте в конце концов.

Ну а потім ви назвете їх алкоголіками... Логічно!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:22

  lapay написав:
  change_pm написав:как говорят, сколько можно это терпеть?

Юля прийде - порядок наведе! Якщо зараз видобуток газу не збільшується, при таких цінах, то при юлькиних цінах як рвоне... :mrgreen:

А до чого тут ціни?! Чи так щоб мимо тещиного забору не пройти?! Якщо ціни на зерно впадуть, то це автоматично приведе до меншого урожаю?!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:25

  Lion+ написав:...там могут быть и так называемые мусорные облигации, ценность которых под вопросом.

тикер какой-нибудь "мусорной облигации" можете озвучить?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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