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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 82838485

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 87
1. Від 15 до 20%
32%
28
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
44
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:30

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_T написав:тикер какой-нибудь "мусорной облигации" можете озвучить?

Він просто ляпає язИком, або що ляпати - ні цифр, ні фактів, ні посилань ... може людина вже вовсю святкує :D , але навіщо тоді тут різну галіматью розпосюджувати? :evil:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:35

  Василь-Рівне написав:
  Yuri_T написав:тикер какой-нибудь "мусорной облигации" можете озвучить?

Він просто ляпає язИком, або що ляпати - ні цифр, ні фактів, ні посилань ... може людина вже вовсю святкує :D , але навіщо тоді тут різну галіматью розпосюджувати? :evil:

Самокритично! Ви, я так розумію, ніколи не святкуєте?!
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