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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 11:30
Yuri_T написав:
тикер какой-нибудь "мусорной облигации" можете озвучить?
Він просто ляпає язИком, або що ляпати - ні цифр, ні фактів, ні посилань ... може людина вже вовсю святкує
, але навіщо тоді тут різну галіматью розпосюджувати?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 11:35
Василь-Рівне написав: Yuri_T написав:
тикер какой-нибудь "мусорной облигации" можете озвучить?
Він просто ляпає язИком, або що ляпати - ні цифр, ні фактів, ні посилань ... може людина вже вовсю святкує
, але навіщо тоді тут різну галіматью розпосюджувати?
Самокритично! Ви, я так розумію, ніколи не святкуєте?!
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