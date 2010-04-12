Додано: Пон 07 січ, 2019 12:48

ЗВР все ликвидные,подтверждением служит тот факт,что в 15-м году они были слиты почти в ноль(4-ре ярда оставалось,причём ярд из них это были трежурки ФРС),а потом мы плотно сотрудничали с МВФ и прочими ВБ,так что гнать на структуру МВФ может только посетитель и адепт руцкай весны,вот с адекватностью ЗВР мышебратьев наверняка есть вопросы,наверняка технология отвода глаз,мол у ха хлов нет валюты,означает абсолютно противоположное,у "держи вора" нет ДЕНЕГ,а не фантиков!

Всех с РХ,просто семейного спокойствия и благополучия,всё остальное подтянется)))

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.