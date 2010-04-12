А шо там за история? Как-то мимо прошло.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 12:26
А шо там за история? Как-то мимо прошло.
Только не юля
Додано: Пон 07 січ, 2019 12:48
Re: Валютный рынок в контексте
ЗВР все ликвидные,подтверждением служит тот факт,что в 15-м году они были слиты почти в ноль(4-ре ярда оставалось,причём ярд из них это были трежурки ФРС),а потом мы плотно сотрудничали с МВФ и прочими ВБ,так что гнать на структуру МВФ может только посетитель и адепт руцкай весны,вот с адекватностью ЗВР мышебратьев наверняка есть вопросы,наверняка технология отвода глаз,мол у ха хлов нет валюты,означает абсолютно противоположное,у "держи вора" нет ДЕНЕГ,а не фантиков!
Всех с РХ,просто семейного спокойствия и благополучия,всё остальное подтянется)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 07 січ, 2019 12:58
Додано: Пон 07 січ, 2019 13:15
Вангую, тут будет ситуация - жадность фраера сгубила.
Почему рыги в 2012-м отдали месторождение Shell (а в конкурс приглашали еще ExxonMobil и BP) - понимали, что технологически гидроразрыв пласта сами не потянут, и проще будет свой гешефт получить на разделении добытого газа.
Поэтому нынешняя передача месторождения объединению уважаемых людей - Порошенко, Гонтарева, Парцхаладзе (Yuzgas B.V.) не приведет к началу разработки. Присвоить право добывать еще не значит запустить процесс...
Возможно, что мотивация участников схемы - заработать на перепродаже (что уже успешно проделывал Ахметов с частотами под 4G). Но я сильно сомневаюсь, что глобальные нефтегазовые компании, способные потянуть разработку, будут покупать какую-то левую голландскую офшорку с признаками участия украинских чиновников в составе бенефициаров.
PS: кто интересовался темой - можно почитать здесь:
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