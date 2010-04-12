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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 82838485

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 88
1. Від 15 до 20%
32%
28
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
50%
44
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:26

  zzzzzz написав: Яркий тому пример история с Юзовским месторождением

А шо там за история? Как-то мимо прошло.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:48

Re: Валютный рынок в контексте

ЗВР все ликвидные,подтверждением служит тот факт,что в 15-м году они были слиты почти в ноль(4-ре ярда оставалось,причём ярд из них это были трежурки ФРС),а потом мы плотно сотрудничали с МВФ и прочими ВБ,так что гнать на структуру МВФ может только посетитель и адепт руцкай весны,вот с адекватностью ЗВР мышебратьев наверняка есть вопросы,наверняка технология отвода глаз,мол у ха хлов нет валюты,означает абсолютно противоположное,у "держи вора" нет ДЕНЕГ,а не фантиков!
Всех с РХ,просто семейного спокойствия и благополучия,всё остальное подтянется)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:58

  Qwerty написав:
  холява написав:Уважаемые участники форума , Ради Святого Вечера -не ругайтесь!
Детям позвоните , родителям .
Выпейте в конце концов.

Ну а потім ви назвете їх алкоголіками... Логічно!


Заметьте , не ВСЕХ , не ВСЕХ.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:15

  zzzzzz написав: Яркий тому пример история с Юзовским месторождением


Вангую, тут будет ситуация - жадность фраера сгубила.

Почему рыги в 2012-м отдали месторождение Shell (а в конкурс приглашали еще ExxonMobil и BP) - понимали, что технологически гидроразрыв пласта сами не потянут, и проще будет свой гешефт получить на разделении добытого газа.

Поэтому нынешняя передача месторождения объединению уважаемых людей - Порошенко, Гонтарева, Парцхаладзе (Yuzgas B.V.) не приведет к началу разработки. Присвоить право добывать еще не значит запустить процесс...

Возможно, что мотивация участников схемы - заработать на перепродаже (что уже успешно проделывал Ахметов с частотами под 4G). Но я сильно сомневаюсь, что глобальные нефтегазовые компании, способные потянуть разработку, будут покупать какую-то левую голландскую офшорку с признаками участия украинских чиновников в составе бенефициаров.

PS: кто интересовался темой - можно почитать здесь:
http://nashigroshi.org/2016/08/02/yuzga ... oroshenka/
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