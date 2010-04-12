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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 83848586>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 3.9 5 91
1. Від 15 до 20%
32%
29
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
49%
45
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:26

  zzzzzz написав: Яркий тому пример история с Юзовским месторождением

А шо там за история? Как-то мимо прошло.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:48

Re: Валютный рынок в контексте

ЗВР все ликвидные,подтверждением служит тот факт,что в 15-м году они были слиты почти в ноль(4-ре ярда оставалось,причём ярд из них это были трежурки ФРС),а потом мы плотно сотрудничали с МВФ и прочими ВБ,так что гнать на структуру МВФ может только посетитель и адепт руцкай весны,вот с адекватностью ЗВР мышебратьев наверняка есть вопросы,наверняка технология отвода глаз,мол у ха хлов нет валюты,означает абсолютно противоположное,у "держи вора" нет ДЕНЕГ,а не фантиков!
Всех с РХ,просто семейного спокойствия и благополучия,всё остальное подтянется)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:58

  Qwerty написав:
  холява написав:Уважаемые участники форума , Ради Святого Вечера -не ругайтесь!
Детям позвоните , родителям .
Выпейте в конце концов.

Ну а потім ви назвете їх алкоголіками... Логічно!


Заметьте , не ВСЕХ , не ВСЕХ.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:15

  zzzzzz написав: Яркий тому пример история с Юзовским месторождением


Вангую, тут будет ситуация - жадность фраера сгубила.

Почему рыги в 2012-м отдали месторождение Shell (а в конкурс приглашали еще ExxonMobil и BP) - понимали, что технологически гидроразрыв пласта сами не потянут, и проще будет свой гешефт получить на разделении добытого газа.

Поэтому нынешняя передача месторождения объединению уважаемых людей - Порошенко, Гонтарева, Парцхаладзе (Yuzgas B.V.) не приведет к началу разработки. Присвоить право добывать еще не значит запустить процесс...

Возможно, что мотивация участников схемы - заработать на перепродаже (что уже успешно проделывал Ахметов с частотами под 4G). Но я сильно сомневаюсь, что глобальные нефтегазовые компании, способные потянуть разработку, будут покупать какую-то левую голландскую офшорку с признаками участия украинских чиновников в составе бенефициаров.

PS: кто интересовался темой - можно почитать здесь:
http://nashigroshi.org/2016/08/02/yuzga ... oroshenka/
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:02

  zРадио написав:
  zzzzzz написав: Яркий тому пример история с Юзовским месторождением


Вангую, тут будет ситуация - жадность фраера сгубила.

Почему рыги в 2012-м отдали месторождение Shell (а в конкурс приглашали еще ExxonMobil и BP) - понимали, что технологически гидроразрыв пласта сами не потянут, и проще будет свой гешефт получить на разделении добытого газа.

Поэтому нынешняя передача месторождения объединению уважаемых людей - Порошенко, Гонтарева, Парцхаладзе (Yuzgas B.V.) не приведет к началу разработки. Присвоить право добывать еще не значит запустить процесс...

Возможно, что мотивация участников схемы - заработать на перепродаже (что уже успешно проделывал Ахметов с частотами под 4G). Но я сильно сомневаюсь, что глобальные нефтегазовые компании, способные потянуть разработку, будут покупать какую-то левую голландскую офшорку с признаками участия украинских чиновников в составе бенефициаров.

PS: кто интересовался темой - можно почитать здесь:
http://nashigroshi.org/2016/08/02/yuzga ... oroshenka/

а еще есть такая гипотеза, что там не газ, а самая чистая пресная вода на планете. И заваруху на донбассе устроили как раз по этому поводу.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:05

  Lion+ написав:я же написал-нужен стимул для развития добычи газа, чтобы чиновники зашевелились, сейчас они сидят ровно на ж***, так как получают деньги с транзита . Им и так хорошо.
Нужно убрать зону комфорта, заставить работать.

вот когда РФ достроит северапоток и южпоток- транзита через Украину не будет. Вот тогда чиновники и зашевелятся. Но не раньше.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:08

  Lion+ написав:было б столько чистых денег, то никто не занимал под 10% и более на рынках


Интересно тогда, почему коммерческие организации одновременно имеют долги и остатки на текущих счетах - ведь, по вашей логике, лучше не занимать, а брать из денег, которые есть?

Отвечаю - потому что смысл одного и другого разный. Национальному банку ЗВР нужны для быстрого покрытия валютного дефицита, как коммерческой организации неснижаемые лимиты денежных средств - для "бесшовного" финансирования операций. На то это и резервы, что они могут понадобиться срочно. А диалоги по привлечению кредитов могут длиться многие месяцы.

Более того - резервы нужны именно в ситуациях форс-мажора, а в таком положении занять будет сложнее, если не сказать, невозможно.

PS: я не оправдываю политику привлечения валюты под дикие проценты - тут ваше замечание уместно. Но и мух с котлетами не путайте!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:09

  dima_beleb написав:а еще есть такая гипотеза, что там не газ, а самая чистая пресная вода на планете. И заваруху на донбассе устроили как раз по этому поводу.


Ой все :roll: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:56

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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:58

  холява написав:
  Qwerty написав:
  холява написав:Уважаемые участники форума , Ради Святого Вечера -не ругайтесь!
Детям позвоните , родителям .
Выпейте в конце концов.

Ну а потім ви назвете їх алкоголіками... Логічно!


Заметьте , не ВСЕХ , не ВСЕХ.

Та всі давно замітили, що тема алкоголю тільки у вас завжди появляється. Ностальгія за лівими заробітками?! Ще правда тут колись мішка41 в цій темі знав толк, але десь пропав... А ви ще є!
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