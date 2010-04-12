А шо там за история? Как-то мимо прошло.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 12:26
А шо там за история? Как-то мимо прошло.
Только не юля
Додано: Пон 07 січ, 2019 12:48
Re: Валютный рынок в контексте
ЗВР все ликвидные,подтверждением служит тот факт,что в 15-м году они были слиты почти в ноль(4-ре ярда оставалось,причём ярд из них это были трежурки ФРС),а потом мы плотно сотрудничали с МВФ и прочими ВБ,так что гнать на структуру МВФ может только посетитель и адепт руцкай весны,вот с адекватностью ЗВР мышебратьев наверняка есть вопросы,наверняка технология отвода глаз,мол у ха хлов нет валюты,означает абсолютно противоположное,у "держи вора" нет ДЕНЕГ,а не фантиков!
Всех с РХ,просто семейного спокойствия и благополучия,всё остальное подтянется)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 07 січ, 2019 12:58
Додано: Пон 07 січ, 2019 13:15
Вангую, тут будет ситуация - жадность фраера сгубила.
Почему рыги в 2012-м отдали месторождение Shell (а в конкурс приглашали еще ExxonMobil и BP) - понимали, что технологически гидроразрыв пласта сами не потянут, и проще будет свой гешефт получить на разделении добытого газа.
Поэтому нынешняя передача месторождения объединению уважаемых людей - Порошенко, Гонтарева, Парцхаладзе (Yuzgas B.V.) не приведет к началу разработки. Присвоить право добывать еще не значит запустить процесс...
Возможно, что мотивация участников схемы - заработать на перепродаже (что уже успешно проделывал Ахметов с частотами под 4G). Но я сильно сомневаюсь, что глобальные нефтегазовые компании, способные потянуть разработку, будут покупать какую-то левую голландскую офшорку с признаками участия украинских чиновников в составе бенефициаров.
PS: кто интересовался темой - можно почитать здесь:
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:02
а еще есть такая гипотеза, что там не газ, а самая чистая пресная вода на планете. И заваруху на донбассе устроили как раз по этому поводу.
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:05
вот когда РФ достроит северапоток и южпоток- транзита через Украину не будет. Вот тогда чиновники и зашевелятся. Но не раньше.
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:08
Интересно тогда, почему коммерческие организации одновременно имеют долги и остатки на текущих счетах - ведь, по вашей логике, лучше не занимать, а брать из денег, которые есть?
Отвечаю - потому что смысл одного и другого разный. Национальному банку ЗВР нужны для быстрого покрытия валютного дефицита, как коммерческой организации неснижаемые лимиты денежных средств - для "бесшовного" финансирования операций. На то это и резервы, что они могут понадобиться срочно. А диалоги по привлечению кредитов могут длиться многие месяцы.
Более того - резервы нужны именно в ситуациях форс-мажора, а в таком положении занять будет сложнее, если не сказать, невозможно.
PS: я не оправдываю политику привлечения валюты под дикие проценты - тут ваше замечание уместно. Но и мух с котлетами не путайте!
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:09
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:56
27.90/28.05 Запорожье
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:58
Та всі давно замітили, що тема алкоголю тільки у вас завжди появляється. Ностальгія за лівими заробітками?! Ще правда тут колись мішка41 в цій темі знав толк, але десь пропав... А ви ще є!
|