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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 84858687>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 3.9 5 92
1. Від 15 до 20%
33%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
49%
45
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:02

  zРадио написав:
  dima_beleb написав:а еще есть такая гипотеза, что там не газ, а самая чистая пресная вода на планете. И заваруху на донбассе устроили как раз по этому поводу.


Ой все :roll: :mrgreen:

Бачите халява порадив випити... Хтось з цим переборщив!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:Бачите халява порадив випити... Хтось з цим переборщив!
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А мені дід Варфоломій подарував Томос :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:50

  sani_2012 написав:27.90/28.05 Запорожье

*Відправлено з Чату

Київ - 27.90/28.00
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 16:03

  dima_beleb написав:а еще есть такая гипотеза, что там не газ, а самая чистая пресная вода на планете. И заваруху на донбассе устроили как раз по этому поводу.

У вас мозг есть, или уже разложился?
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:02

Re: Валютный рынок в контексте

http://www.profinance.ru/quote_show.php
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:03

Re: Валютный рынок в контексте

Пора включаться на утренние реверансы...
Востаннє редагувалось дарий в Пон 07 січ, 2019 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:05

Re: Валютный рынок в контексте

И как мыслит пан Перес?
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:06

  sani_2012 написав:27.90/28.05 Запорожье

*Відправлено з Чату

Обширная география. Запорожье, Киев, Чоп, Харьков, Мукачево, межик, на заборе. Дальнобойщик ? :)
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:13

Интересно, только мне видится на завтра 27,90 :roll:
fler
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:15

  fler написав:Интересно, только мне видится на завтра 27,90 :roll:

В залежності від того,чи Ви дослухались до Пізнайкової поради. :mrgreen:
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