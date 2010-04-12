Бачите халява порадив випити... Хтось з цим переборщив!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 15:02
Додано: Пон 07 січ, 2019 15:31
Re: Валютный рынок в контексте
А мені дід Варфоломій подарував Томос
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 07 січ, 2019 15:50
Київ - 27.90/28.00
Додано: Пон 07 січ, 2019 16:03
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:02
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:03
Re: Валютный рынок в контексте
Пора включаться на утренние реверансы...
Востаннє редагувалось дарий в Пон 07 січ, 2019 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:05
Re: Валютный рынок в контексте
И как мыслит пан Перес?
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:06
Обширная география. Запорожье, Киев, Чоп, Харьков, Мукачево, межик, на заборе. Дальнобойщик ?
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:15
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