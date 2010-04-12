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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:21
не дослухалася, а Ви?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:40
т
tea написав:
Интересно, только мне видится на завтра 27,90
В залежності від того,чи Ви дослухались до Пізнайкової поради. [/quote]
не дослухалася, а Ви?[/quote]
Пізнайко дослухався.
Каже - тепер теж бачить 27.90 на завтра.
[/quote]
экстрасенсы блин.
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dima_beleb
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:51
dima_beleb написав:
т
tea написав:
Интересно, только мне видится на завтра 27,90
В залежності від того,чи Ви дослухались до Пізнайкової поради.
не дослухалася, а Ви?[/quote]
Пізнайко дослухався.
Каже - тепер теж бачить 27.90 на завтра.
[/quote]
экстрасенсы блин.
[/quote]
Діма - ситуація трохи банальніша.
Пізнайко вчора всім порадив випити і сам ще з вчорашнього дня святкує.
А коли Пізнайко вип"є 5 стопок,кожного разу починаються дива.
От Пізнайко,скажіть,чому Ви сьогодні після 5 стопки набрались сміливості і зареєстрували на сайті президента петицію,щоб всі кандидати в президенти пройшли психіатричну експертизу?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:53
tea написав:
Пізнайко дослухався.
Каже - тепер теж бачить 27.90 на завтра.
Дослухались, мабуть, уже усе...
На уровень Пизнайко пока не вышел...
Чувствую, что-то личное....
Чай, правда, ну не циклите...
Востаннє редагувалось дарий
в Пон 07 січ, 2019 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:55
tea написав: sani_2012 написав:
27.90/28.05 Запорожье*Відправлено з Чату
Київ - 27.90/28.00
Ты ж казав 27ХХ
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:55
fler написав:
Интересно, только мне видится на завтра 27,90
В Одессе и Черновцах они есть сегодня.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:57
Vitl написав: tea написав: sani_2012 написав:
27.90/28.05 Запорожье*Відправлено з Чату
Київ - 27.90/28.00
Ты ж казав 27ХХ
На момент написання того повідомлення курси були такі.
Станом на зараз на Міняйлі дві київські обмінки готові продати по 27.99.
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tea
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