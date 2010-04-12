не дослухалася, а Ви?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:21
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:26
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:40
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:51
не дослухалася, а Ви?[/quote]
Пізнайко дослухався.
Каже - тепер теж бачить 27.90 на завтра. [/quote]
экстрасенсы блин. [/quote]
Діма - ситуація трохи банальніша.
Пізнайко вчора всім порадив випити і сам ще з вчорашнього дня святкує.
А коли Пізнайко вип"є 5 стопок,кожного разу починаються дива.
От Пізнайко,скажіть,чому Ви сьогодні після 5 стопки набрались сміливості і зареєстрували на сайті президента петицію,щоб всі кандидати в президенти пройшли психіатричну експертизу?
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:53
Re: Валютный рынок в контексте
Дослухались, мабуть, уже усе...
На уровень Пизнайко пока не вышел...
Чувствую, что-то личное....
Чай, правда, ну не циклите...
Востаннє редагувалось дарий в Пон 07 січ, 2019 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:55
Ты ж казав 27ХХ
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:55
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:57
На момент написання того повідомлення курси були такі.
Станом на зараз на Міняйлі дві київські обмінки готові продати по 27.99.
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:18
чесно скажу я в сортах ..., ой... то есть в тонкостстях монотеистических реглий не разбираюсь НО мой колега по работе который как раз и назвал себя греко-католиком ( прям акцент сделал - я християнин, но греко-католик ) высоко оценил Томос и Порошенка в связи с этим , также без лукавства сказал что будет за него голосовать.
дабы не совсем оффтоп По валюте мой любимый балабол который из РФ приезжал в Украину месяц назад ( в декабре) собрал зал во дворце Украина в Киеве, завяил что " гривна пойдет выше прошлых верхов , сколько там было ? 37 ? ... " и еще много всего интерестного расказал ( своего видиния ситуации) раскритиковав свою правящую элиту в РФ в пух и прах. Как его еще не закрыли за такие слова у себя на родине для меня старнно может он ... хз хз
По поводу прогноза круса его прогноз отчасти схож с моим данным мною еще в марте прошлого года viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Опять сейчас скажут что я бот какой-то на зарплате, но перед тем как такое говорить послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека
http://perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:26
весь Китай . То есть все китайские в зоне риска . Так как Трамп решил поставить Китай на место .
http://perevodika.ru/articles/14815.html
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