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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8586878889>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 3.9 5 92
1. Від 15 до 20%
33%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
49%
45
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:21

  tea написав:
  fler написав:Интересно, только мне видится на завтра 27,90 :roll:

В залежності від того,чи Ви дослухались до Пізнайкової поради. :mrgreen:

:D не дослухалася, а Ви?
fler
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:26

  fler написав:
  tea написав:
  fler написав:Интересно, только мне видится на завтра 27,90 :roll:

В залежності від того,чи Ви дослухались до Пізнайкової поради. :mrgreen:

:D не дослухалася, а Ви?

Пізнайко дослухався. :mrgreen:
Каже - тепер теж бачить 27.90 на завтра. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:40

т
  tea написав:Интересно, только мне видится на завтра 27,90

В залежності від того,чи Ви дослухались до Пізнайкової поради. [/quote]
:D не дослухалася, а Ви?[/quote]
Пізнайко дослухався. :mrgreen:
Каже - тепер теж бачить 27.90 на завтра. :mrgreen:[/quote]
экстрасенсы блин. :D
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:51

  dima_beleb написав:т
  tea написав:Интересно, только мне видится на завтра 27,90

В залежності від того,чи Ви дослухались до Пізнайкової поради.

:D не дослухалася, а Ви?[/quote]
Пізнайко дослухався. :mrgreen:
Каже - тепер теж бачить 27.90 на завтра. :mrgreen:[/quote]
экстрасенсы блин. :D[/quote]
Діма - ситуація трохи банальніша.
Пізнайко вчора всім порадив випити і сам ще з вчорашнього дня святкує.
А коли Пізнайко вип"є 5 стопок,кожного разу починаються дива.
От Пізнайко,скажіть,чому Ви сьогодні після 5 стопки набрались сміливості і зареєстрували на сайті президента петицію,щоб всі кандидати в президенти пройшли психіатричну експертизу?
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:53

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Пізнайко дослухався.
Каже - тепер теж бачить 27.90 на завтра.


Дослухались, мабуть, уже усе...

На уровень Пизнайко пока не вышел...

Чувствую, что-то личное....
:oops:

Чай, правда, ну не циклите...
:oops:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 07 січ, 2019 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:55

  tea написав:
  sani_2012 написав:27.90/28.05 Запорожье

*Відправлено з Чату

Київ - 27.90/28.00

Ты ж казав 27ХХ :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:55

  fler написав:Интересно, только мне видится на завтра 27,90 :roll:

В Одессе и Черновцах они есть сегодня.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:57

  Vitl написав:
  tea написав:
  sani_2012 написав:27.90/28.05 Запорожье

*Відправлено з Чату

Київ - 27.90/28.00

Ты ж казав 27ХХ :)

На момент написання того повідомлення курси були такі.
Станом на зараз на Міняйлі дві київські обмінки готові продати по 27.99. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:18

  flyman написав:
  yama написав:по поводу религий : это хороший шаг действующего президента который дал ему много поддержки на Западе Украины где традиционно много прихожан церквей.

УГКЦ взагалі під Ватиканом, їм то що до того?

чесно скажу я в сортах ..., ой... то есть в тонкостстях монотеистических реглий не разбираюсь НО мой колега по работе который как раз и назвал себя греко-католиком ( прям акцент сделал - я християнин, но греко-католик ) высоко оценил Томос и Порошенка в связи с этим , также без лукавства сказал что будет за него голосовать.
дабы не совсем оффтоп По валюте мой любимый балабол который из РФ приезжал в Украину месяц назад ( в декабре) собрал зал во дворце Украина в Киеве, завяил что " гривна пойдет выше прошлых верхов , сколько там было ? 37 ? ... " и еще много всего интерестного расказал ( своего видиния ситуации) раскритиковав свою правящую элиту в РФ в пух и прах. Как его еще не закрыли за такие слова у себя на родине для меня старнно может он ... хз хз
По поводу прогноза круса его прогноз отчасти схож с моим :lol: данным мною еще в марте прошлого года viewtopic.php?p=4318252#p4318252

Опять сейчас скажут что я бот какой-то на зарплате, но перед тем как такое говорить послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека :roll:
http://perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:26

  Yuri_T написав:
  Lion+ написав:...там могут быть и так называемые мусорные облигации, ценность которых под вопросом.

тикер какой-нибудь "мусорной облигации" можете озвучить?

весь Китай . То есть все китайские в зоне риска . Так как Трамп решил поставить Китай на место .
http://perevodika.ru/articles/14815.html
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