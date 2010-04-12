Валютный рынок в контексте
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:40
yama написав:
послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека
Потому и не закрыли...
Поверьте, также, в свое время, ванатично прислушивался...
Через пять лет попустило...
Щас просто классный мультик...
дарий
Повідомлень: 956
З нами з: 21.01.17
Подякував: 462 раз.
Подякували: 107 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:43
дарий написав: yama написав:
послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека
Потому и не закрыли...
Поверьте, также, в свое время ванатично прислушивался...
Через пять лет попустило...
Щас просто классный мультик...
А о ком вы, не врубаюсь? Демура что-ли?
zРадио
Повідомлень: 909
З нами з: 02.05.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 664 раз.
Профіль
2
1
2
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:45
Да.
дарий
Повідомлень: 956
З нами з: 21.01.17
Подякував: 462 раз.
Подякували: 107 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:55
Это как Возрождение!
Уровень, понятно...
дарий
Повідомлень: 956
З нами з: 21.01.17
Подякував: 462 раз.
Подякували: 107 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:56
дарий написав:
Да.
Понял, спасибо. По-моему, там словесный понос. И всегда им был...
У нас есть "свой" похожий эксперт, даже два - А.Орестович и Р.Василишин
zРадио
Повідомлень: 909
З нами з: 02.05.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 664 раз.
Профіль
2
1
2
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:00
Уровень поноса там довольно высокий...
С трежерями, фибоначчи и т.д...
Шо не меняет результат!
дарий
Повідомлень: 956
З нами з: 21.01.17
Подякував: 462 раз.
Подякували: 107 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:04
дарий написав:
Уровень поноса там довольно высокий...
С трежерями, фибоначчи и т.д...
Шо не меняет результат!
Да это ж несложно - фибоначчи, осцилляторы, стохастики. Самое трудное - это умное лицо при этом изображать
zРадио
Повідомлень: 909
З нами з: 02.05.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 664 раз.
Профіль
2
1
2
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:07
yama написав:
мой любимый балабол который из РФ приезжал в Украину месяц назад ( в декабре) собрал зал во дворце Украина в Киеве, завяил что " гривна пойдет выше прошлых верхов , сколько там было ? 37 ? ... " и еще много всего интерестного расказал ( своего видиния ситуации) раскритиковав свою правящую элиту в РФ в пух и прах. Как его еще не закрыли за такие слова у себя на родине для меня старнно может он ... хз хз
По поводу прогноза круса его прогноз отчасти схож с моим
данным мною еще в марте прошлого года
viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Опять сейчас скажут что я бот какой-то на зарплате, но перед тем как такое говорить послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека
https://www.youtube.com/watch?v=z1UbmG0LblY
Это выступление?
Где он там за гривну говорит? В середине или ближе к концу?
Кризис близко! (январь 2018)
user412
Повідомлень: 515
З нами з: 21.10.10
Подякував: 167 раз.
Подякували: 142 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:09
При Всем Уважении к Физтеху Степыной Бауманки...
Не забываем про,якобы, десятилетную торговую школу в Америкосии...
дарий
Повідомлень: 956
З нами з: 21.01.17
Подякував: 462 раз.
Подякували: 107 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
14128
1624471
6522
1388237
159
258389