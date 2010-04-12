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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 86878889>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 3.9 5 92
1. Від 15 до 20%
33%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
49%
45
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:40

Re: Валютный рынок в контексте

  yama написав:послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека


Потому и не закрыли...

Поверьте, также, в свое время, ванатично прислушивался...
Через пять лет попустило...
:D

Щас просто классный мультик...
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:43

  дарий написав:
  yama написав:послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека


Потому и не закрыли...

Поверьте, также, в свое время ванатично прислушивался...
Через пять лет попустило...

Щас просто классный мультик...


А о ком вы, не врубаюсь? Демура что-ли?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:45

Re: Валютный рынок в контексте

Да.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:55

Re: Валютный рынок в контексте

Это как Возрождение!
Уровень, понятно...
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:56

  дарий написав:Да.


Понял, спасибо. По-моему, там словесный понос. И всегда им был...
У нас есть "свой" похожий эксперт, даже два - А.Орестович и Р.Василишин :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:00

Re: Валютный рынок в контексте

Уровень поноса там довольно высокий...

С трежерями, фибоначчи и т.д...

Шо не меняет результат!

:D :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:02

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:У нас есть "свой" похожий эксперт, даже два - А.Орестович и Р.Василишин


Пока слабоваты....
:cry:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:04

  дарий написав:Уровень поноса там довольно высокий...

С трежерями, фибоначчи и т.д...

Шо не меняет результат!

:D :mrgreen:


Да это ж несложно - фибоначчи, осцилляторы, стохастики. Самое трудное - это умное лицо при этом изображать :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:07

  yama написав: мой любимый балабол который из РФ приезжал в Украину месяц назад ( в декабре) собрал зал во дворце Украина в Киеве, завяил что " гривна пойдет выше прошлых верхов , сколько там было ? 37 ? ... " и еще много всего интерестного расказал ( своего видиния ситуации) раскритиковав свою правящую элиту в РФ в пух и прах. Как его еще не закрыли за такие слова у себя на родине для меня старнно может он ... хз хз
По поводу прогноза круса его прогноз отчасти схож с моим :lol: данным мною еще в марте прошлого года viewtopic.php?p=4318252#p4318252

Опять сейчас скажут что я бот какой-то на зарплате, но перед тем как такое говорить послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека :roll:

https://www.youtube.com/watch?v=z1UbmG0LblY
Это выступление?
Где он там за гривну говорит? В середине или ближе к концу?
Кризис близко! (январь 2018)
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:09

Re: Валютный рынок в контексте

При Всем Уважении к Физтеху Степыной Бауманки...

Не забываем про,якобы, десятилетную торговую школу в Америкосии...

:mrgreen:
дарий
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