Консенсус-прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2019 году по состоянию на декабрь 2018 года говорит о том, что рост национальной экономики составит 3,5%.
Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что консенсус-прогноз предполагает рост украинского экспорта в 2019 году на 13%, а по промышленности рост должен составить 4%
Пане Дарію, пан Перес відпочиває. Свято, має право. ЧР намилився завтра знову відкотити, як це було після НР і до НР, довгі вихідні відпрацювали валютчики на підвищених рівнях і підняття МБ цьому сприяло. Думки різняться зараз, з приводу, що буде завтра на МБ, те саме і на ЧР, хоча готівка налаштована другий день вниз. ДС в "зелених буквах" пише, що 8 січня репатріанти продовжать відкуп доляра і подвійної пропозиції не буде, що може спровокувати "бичачий" МБ і гойднути ринок вгору разом зі спекулянтами. Полистав архів, в цей період, доляр зростав на МБ, долучалися до попиту імпортери, які на Свята спродалися і треба знову валюта, для нових закупівель товару. Регулятору вигідно зараз штовхнути курс вище, це було видно по крайній сесії, бо на мою думку, потім жвавіше почнуть гравці входити у гривневі ОВДП, зливаючи валюту по високому курсу на МБ, добре і Мінфіну і Регулятору. Тому я чекаю вгору, буде вниз, то це не від мене залежить, я всього лише, так як і всі, хочу дорого впарити зеленого.
Pupsik написав:Консенсус-прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2019 году по состоянию на декабрь 2018 года говорит о том, что рост национальной экономики составит 3,5%.
Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что консенсус-прогноз предполагает рост украинского экспорта в 2019 году на 13%, а по промышленности рост должен составить 4%
Рост промпроизводства в ноябре был отрицательный, за 11 мес +1,6% Производство чугна и проката за год +0% , сталь +1% добыча газа +0,4% , грузоперевозки за 11 месяцев упали на 3% , но господин КУБИВ ждет роста промышленности
Господа,есть ещё один фактор,вспомните летний рост,он был от аграриев,которые получили гривну за отличный урожай и сразу же ринулись в обменники не особо веря в сладкие речи из всех утюгов,напомню,тогда НБУ слил 700 лямов и многие его винили в том,что можно было активнее расставаться с нахомяченным за весну и первую половину лета. У меня к вам-знатокам вопрос,а где же эти доллары и евро? Они в трусах дособирателей кукурузы в январе,но есть одно но,урожай РЕКОРДНЫЙ,это значит оптимизма на этот год у повелителей полей более чем достаточно,цены на урожай приличные,даже растут потихоньку в валюте,что эти самые непересичные крестьяне сделают весной перед посевной кампанией? Они захотят собрать не 70 мио тон,а все 75 в будущем сезоне и захотят для этого капитально потратиться,что бы получить доход,надо осуществить расход,а в чём у этих Эскобаров пшеничных хранятся денюжки?? В валюте,а для того чтобы засеять поля и луга и выпустить трактора,им в большей степени понадобиться гривна и большая часть валюты,припрятанная летом и осенью будет весной поменяна на самую красивую,а НБУ сильно не будет усердствовать на МБ,ведь он уже напечатал в декабре 10 ярдов,зачем накапливать лавину гривны,которая уже после 21.04.19(дата второго тура) может отреагировать бегством и расшатает нервы у Якова,под которым может зашататься кресло в случае не благоприятного исхода подхода к урнам?? Так что думайте,анализируйте,пытаюсь с вами поделиться,роликов не имею,но на волнах кататься хочется)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
yama написав: мой любимый балабол который из РФ приезжал в Украину месяц назад ( в декабре) собрал зал во дворце Украина в Киеве, завяил что " гривна пойдет выше прошлых верхов , сколько там было ? 37 ? ... " и еще много всего интерестного расказал ( своего видиния ситуации) раскритиковав свою правящую элиту в РФ в пух и прах. Как его еще не закрыли за такие слова у себя на родине для меня старнно может он ... хз хз По поводу прогноза круса его прогноз отчасти схож с моим данным мною еще в марте прошлого года viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Опять сейчас скажут что я бот какой-то на зарплате, но перед тем как такое говорить послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека