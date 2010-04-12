RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 86878889

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 3.9 5 92
1. Від 15 до 20%
33%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
49%
45
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:35

Консенсус-прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2019 году по состоянию на декабрь 2018 года говорит о том, что рост национальной экономики составит 3,5%.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что консенсус-прогноз предполагает рост украинского экспорта в 2019 году на 13%, а по промышленности рост должен составить 4%
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 07.06.12
Подякував: 704 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:36

  дарий написав:И как мыслит пан Перес?
Пане Дарію, пан Перес відпочиває. Свято, має право. ЧР намилився завтра знову відкотити, як це було після НР і до НР, довгі вихідні відпрацювали валютчики на підвищених рівнях і підняття МБ цьому сприяло. Думки різняться зараз, з приводу, що буде завтра на МБ, те саме і на ЧР, хоча готівка налаштована другий день вниз. ДС в "зелених буквах" пише, що 8 січня репатріанти продовжать відкуп доляра і подвійної пропозиції не буде, що може спровокувати "бичачий" МБ і гойднути ринок вгору разом зі спекулянтами. Полистав архів, в цей період, доляр зростав на МБ, долучалися до попиту імпортери, які на Свята спродалися і треба знову валюта, для нових закупівель товару. Регулятору вигідно зараз штовхнути курс вище, це було видно по крайній сесії, бо на мою думку, потім жвавіше почнуть гравці входити у гривневі ОВДП, зливаючи валюту по високому курсу на МБ, добре і Мінфіну і Регулятору. Тому я чекаю вгору, буде вниз, то це не від мене залежить, я всього лише, так як і всі, хочу дорого впарити зеленого.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2223
З нами з: 06.01.17
Подякував: 823 раз.
Подякували: 834 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:40

  Pupsik написав:Консенсус-прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2019 году по состоянию на декабрь 2018 года говорит о том, что рост национальной экономики составит 3,5%.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что консенсус-прогноз предполагает рост украинского экспорта в 2019 году на 13%, а по промышленности рост должен составить 4%


Рост промпроизводства в ноябре был отрицательный, за 11 мес +1,6%
Производство чугна и проката за год +0% , сталь +1%
добыча газа +0,4% , грузоперевозки за 11 месяцев упали на 3% , но господин КУБИВ ждет роста промышленности :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30062
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2951 раз.
Подякували: 4938 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:42

Re: Валютный рынок в контексте

Господа,есть ещё один фактор,вспомните летний рост,он был от аграриев,которые получили гривну за отличный урожай и сразу же ринулись в обменники не особо веря в сладкие речи из всех утюгов,напомню,тогда НБУ слил 700 лямов и многие его винили в том,что можно было активнее расставаться с нахомяченным за весну и первую половину лета.
У меня к вам-знатокам вопрос,а где же эти доллары и евро?
Они в трусах дособирателей кукурузы в январе,но есть одно но,урожай РЕКОРДНЫЙ,это значит оптимизма на этот год у повелителей полей более чем достаточно,цены на урожай приличные,даже растут потихоньку в валюте,что эти самые непересичные крестьяне сделают весной перед посевной кампанией?
Они захотят собрать не 70 мио тон,а все 75 в будущем сезоне и захотят для этого капитально потратиться,что бы получить доход,надо осуществить расход,а в чём у этих Эскобаров пшеничных хранятся денюжки??
В валюте,а для того чтобы засеять поля и луга и выпустить трактора,им в большей степени понадобиться гривна и большая часть валюты,припрятанная летом и осенью будет весной поменяна на самую красивую,а НБУ сильно не будет усердствовать на МБ,ведь он уже напечатал в декабре 10 ярдов,зачем накапливать лавину гривны,которая уже после 21.04.19(дата второго тура) может отреагировать бегством и расшатает нервы у Якова,под которым может зашататься кресло в случае не благоприятного исхода подхода к урнам??
Так что думайте,анализируйте,пытаюсь с вами поделиться,роликов не имею,но на волнах кататься хочется)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10017
З нами з: 30.12.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 1795 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:45

  user412 написав:
  yama написав: мой любимый балабол который из РФ приезжал в Украину месяц назад ( в декабре) собрал зал во дворце Украина в Киеве, завяил что " гривна пойдет выше прошлых верхов , сколько там было ? 37 ? ... " и еще много всего интерестного расказал ( своего видиния ситуации) раскритиковав свою правящую элиту в РФ в пух и прах. Как его еще не закрыли за такие слова у себя на родине для меня старнно может он ... хз хз
По поводу прогноза круса его прогноз отчасти схож с моим :lol: данным мною еще в марте прошлого года viewtopic.php?p=4318252#p4318252

Опять сейчас скажут что я бот какой-то на зарплате, но перед тем как такое говорить послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека :roll:

https://www.youtube.com/watch?v=z1UbmG0LblY
Это выступление?
Где он там за гривну говорит? В середине или ближе к концу?


У Демуры Очень много выступлений. :!:

Послушать даже можно все.

То, кот. Вы привели - одно из самых скучных. :(

Выводы - хто как сам себе придумает...
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 956
З нами з: 21.01.17
Подякував: 462 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 86878889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiancrm, Zebra, дарий і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1411, 1412, 1413
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14128 1624460
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 січ, 2019 18:50
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6522 1388237
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 14:24
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 258389
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21761)
07.01.2019 19:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.