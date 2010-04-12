Додано: Пон 07 січ, 2019 19:42

Господа,есть ещё один фактор,вспомните летний рост,он был от аграриев,которые получили гривну за отличный урожай и сразу же ринулись в обменники не особо веря в сладкие речи из всех утюгов,напомню,тогда НБУ слил 700 лямов и многие его винили в том,что можно было активнее расставаться с нахомяченным за весну и первую половину лета.

У меня к вам-знатокам вопрос,а где же эти доллары и евро?

Они в трусах дособирателей кукурузы в январе,но есть одно но,урожай РЕКОРДНЫЙ,это значит оптимизма на этот год у повелителей полей более чем достаточно,цены на урожай приличные,даже растут потихоньку в валюте,что эти самые непересичные крестьяне сделают весной перед посевной кампанией?

Они захотят собрать не 70 мио тон,а все 75 в будущем сезоне и захотят для этого капитально потратиться,что бы получить доход,надо осуществить расход,а в чём у этих Эскобаров пшеничных хранятся денюжки??

В валюте,а для того чтобы засеять поля и луга и выпустить трактора,им в большей степени понадобиться гривна и большая часть валюты,припрятанная летом и осенью будет весной поменяна на самую красивую,а НБУ сильно не будет усердствовать на МБ,ведь он уже напечатал в декабре 10 ярдов,зачем накапливать лавину гривны,которая уже после 21.04.19(дата второго тура) может отреагировать бегством и расшатает нервы у Якова,под которым может зашататься кресло в случае не благоприятного исхода подхода к урнам??

Так что думайте,анализируйте,пытаюсь с вами поделиться,роликов не имею,но на волнах кататься хочется)))

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.