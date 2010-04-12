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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8788899091>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 3.9 5 92
1. Від 15 до 20%
33%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
49%
45
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:42

Re: Валютный рынок в контексте

Господа,есть ещё один фактор,вспомните летний рост,он был от аграриев,которые получили гривну за отличный урожай и сразу же ринулись в обменники не особо веря в сладкие речи из всех утюгов,напомню,тогда НБУ слил 700 лямов и многие его винили в том,что можно было активнее расставаться с нахомяченным за весну и первую половину лета.
У меня к вам-знатокам вопрос,а где же эти доллары и евро?
Они в трусах дособирателей кукурузы в январе,но есть одно но,урожай РЕКОРДНЫЙ,это значит оптимизма на этот год у повелителей полей более чем достаточно,цены на урожай приличные,даже растут потихоньку в валюте,что эти самые непересичные крестьяне сделают весной перед посевной кампанией?
Они захотят собрать не 70 мио тон,а все 75 в будущем сезоне и захотят для этого капитально потратиться,что бы получить доход,надо осуществить расход,а в чём у этих Эскобаров пшеничных хранятся денюжки??
В валюте,а для того чтобы засеять поля и луга и выпустить трактора,им в большей степени понадобиться гривна и большая часть валюты,припрятанная летом и осенью будет весной поменяна на самую красивую,а НБУ сильно не будет усердствовать на МБ,ведь он уже напечатал в декабре 10 ярдов,зачем накапливать лавину гривны,которая уже после 21.04.19(дата второго тура) может отреагировать бегством и расшатает нервы у Якова,под которым может зашататься кресло в случае не благоприятного исхода подхода к урнам??
Так что думайте,анализируйте,пытаюсь с вами поделиться,роликов не имею,но на волнах кататься хочется)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:45

  user412 написав:
  yama написав: мой любимый балабол который из РФ приезжал в Украину месяц назад ( в декабре) собрал зал во дворце Украина в Киеве, завяил что " гривна пойдет выше прошлых верхов , сколько там было ? 37 ? ... " и еще много всего интерестного расказал ( своего видиния ситуации) раскритиковав свою правящую элиту в РФ в пух и прах. Как его еще не закрыли за такие слова у себя на родине для меня старнно может он ... хз хз
По поводу прогноза круса его прогноз отчасти схож с моим :lol: данным мною еще в марте прошлого года viewtopic.php?p=4318252#p4318252

Опять сейчас скажут что я бот какой-то на зарплате, но перед тем как такое говорить послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека :roll:

https://www.youtube.com/watch?v=z1UbmG0LblY
Это выступление?
Где он там за гривну говорит? В середине или ближе к концу?


У Демуры Очень много выступлений. :!:

Послушать даже можно все.

То, кот. Вы привели - одно из самых скучных. :(

Выводы - хто как сам себе придумает...
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Регулятору вигідно зараз штовхнути курс вище

...или наоборот обвалить и подкупить жменьку валюты для погашения январских ОВГЗ.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:55

  somilitark написав:Они в трусах дособирателей кукурузы в январе

В цьому році селяни "допомогли" зібрати врожай в грудні,доки Дід Мажор їздив по Європі.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:56

  zzzzzz написав:
  Pupsik написав:Консенсус-прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2019 году по состоянию на декабрь 2018 года говорит о том, что рост национальной экономики составит 3,5%.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что консенсус-прогноз предполагает рост украинского экспорта в 2019 году на 13%, а по промышленности рост должен составить 4%


Рост промпроизводства в ноябре был отрицательный, за 11 мес +1,6%
Производство чугна и проката за год +0% , сталь +1%
добыча газа +0,4% , грузоперевозки за 11 месяцев упали на 3% , но господин КУБИВ ждет роста промышленности :lol: :lol:


И ценовая конъюнктура вплоть до сентября 2018-го была позитивной, чего в 2019-м наверняка не будет. Плюс 2 избирательные кампании.

Хорошим результатом 2019-го будет прирост ВВП на 2-2.5%
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:59

  zРадио написав:
Хорошим результатом 2019-го будет прирост ВВП на 2-2.5%


Да и то навряд-ли , после рекордного урожая ожидать нового рекорда скорее всего не стоит.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:04

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:оспода,есть ещё один фактор,вспомните летний рост,он был от аграриев,которые получили гривну за отличный урожай и сразу же ринулись в обменники не особо веря в сладкие речи из всех утюгов,напомню,тогда НБУ слил 700 лямов и многие его винили в том,что можно было активнее расставаться с нахомяченным за весну и первую половину лета.
У меня к вам-знатокам вопрос,а где же эти доллары и евро?
Они в трусах дособирателей кукурузы в январе,но есть одно но,урожай РЕКОРДНЫЙ,это значит оптимизма на этот год у повелителей полей более чем достаточно,цены на урожай приличные,даже растут потихоньку в валюте,что эти самые непересичные крестьяне сделают весной перед посевной кампанией?
Они захотят собрать не 70 мио тон,а все 75 в будущем сезоне и захотят для этого капитально потратиться,что бы получить доход,надо осуществить расход,а в чём у этих Эскобаров пшеничных хранятся денюжки??
В валюте,а для того чтобы засеять поля и луга и выпустить трактора,им в большей степени понадобиться гривна и большая часть валюты,припрятанная летом и осенью будет весной поменяна на самую красивую,а НБУ сильно не будет усердствовать на МБ,ведь он уже напечатал в декабре 10 ярдов,зачем накапливать лавину гривны,которая уже после 21.04.19(дата второго тура) может отреагировать бегством и расшатает нервы у Якова,под которым может зашататься кресло в случае не благоприятного исхода подхода к урнам??
Так что думайте,анализируйте,пытаюсь с вами поделиться,роликов не имею,но на волнах кататься хочется)))


Прошли времена промтяжкомплектметаллрезерва...

Аграрии правят бал, однако, по валютным колебаниям они пока ...
:mrgreen:

Сому плюс однозначно! :D
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:06

  somilitark написав:Они захотят собрать не 70 мио тон,а все 75 в будущем сезоне и захотят для этого капитально потратиться,что бы получить доход,надо осуществить расход,а в чём у этих Эскобаров пшеничных хранятся денюжки??

После рекордного урожая очень маловероятно выглядит ожидание нового рекорда,хотеть конечно можно , но урожайность в с/х очень зависит от погоды.

В валюте,а для того чтобы засеять поля и луга и выпустить трактора,им в большей степени понадобиться гривна и большая часть валюты,припрятанная летом и осенью будет весной поменяна на самую красивую,а НБУ сильно не будет усердствовать на МБ,ведь он уже напечатал в декабре 10 ярдов,зачем накапливать лавину гривны,которая уже после 21.04.19(дата второго тура) может отреагировать бегством и расшатает нервы у Якова,под которым может зашататься кресло в случае не благоприятного исхода подхода к урнам??
Так что думайте,анализируйте,пытаюсь с вами поделиться,роликов не имею,но на волнах кататься хочется)))


А вот эту мысль я чего-то вообще не понял.Если НБУ напечатал гривны как вы говорите ( данных кстати еще нет , это только ваши догадки ) так вот, если НБУ напечатал гривну то что, НБУ прекратит печатать ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:11

  yama написав:Опять сейчас скажут что я бот какой-то на зарплате, но перед тем как такое говорить послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека :roll:

Степан - известный балабол.
Слушать его увлекательно, но бесполезно.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:13

  zРадио написав:
  zzzzzz написав:
Рост промпроизводства за 11 мес +1,6%
Производство чугна и проката за год +0% , сталь +1%
добыча газа +0,4% , грузоперевозки за 11 месяцев упали на 3% , но господин КУБИВ ждет роста промышленности :lol: :lol:


Хорошим результатом 2019-го будет прирост ВВП на 2-2.5%


Министр экономики не может сказать, что он ожидает ухудшения в экономике или в промышленности (как ее составляющей), это как признать, что он плохой министр :D Собственно, почему не расти? Перерабатывающая пром-ть растет и экспортирует, в энергетике все неплохо, да и у других отраслей тоже есть потенциал, хоть и не у всех. + сельхоз и сфера услуг. В целом рост ВВП на 2-2,5% обеспечить вполне реально.
Востаннє редагувалось fler в Пон 07 січ, 2019 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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