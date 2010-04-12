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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 88899091>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 3.9 5 92
1. Від 15 до 20%
33%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
49%
45
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:20

  zzzzzz написав:
  zРадио написав:
Хорошим результатом 2019-го будет прирост ВВП на 2-2.5%


Да и то навряд-ли , после рекордного урожая ожидать нового рекорда скорее всего не стоит.


С другой стороны в плане урожайности на гектар мы все еще сильно отстаем от развитых экономик, а земля то у нас точно не хуже.

Поэтому как раз в с/x можно еще 10-15 лет демонстрировать позитивную динамику каждый год, не взирая на причуды погоды. Естественно, в натуральном выражении.

В денежном в 2019-м не удастся даже 0% к 2018-му показать... Разве что ФРС ставку будет не повышать, а снижать :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:25

  zzzzzz написав:
  zРадио написав:
Хорошим результатом 2019-го будет прирост ВВП на 2-2.5%


Да и то навряд-ли , после рекордного урожая ожидать нового рекорда скорее всего не стоит.

Чому?Погода поки що сприяє.Озимі мають бути гарними.А там весною посадять кукурузу,соняшник...
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:31

  tea написав:Чому?Погода поки що сприяє.Озимі мають бути гарними.А там весною посадять кукурузу,соняшник...


Почему ? Да потому что вероятность нового рекорда просто ниже.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:32

  zzzzzz написав:
  tea написав:Чому?Погода поки що сприяє.Озимі мають бути гарними.А там весною посадять кукурузу,соняшник...


Почему ? Да потому что вероятность нового рекорда просто ниже.

З Лубнів Вам напишуть повідомлення,що кукурузою засіяно вдвічі більше полів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:37

  vovan_prm написав:
  yama написав:Опять сейчас скажут что я бот какой-то на зарплате, но перед тем как такое говорить послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека :roll:

Степан - известный балабол.
Слушать его увлекательно, но бесполезно.

Именно в этом выступлении Демуры в Киеве, его мысль не особо расходиться с мыслями др. экономистов: М.Хазина, В. Левченко и В. Олейника (хотя два последних - это трейдеры).
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:39

  zzzzzz написав:
  somilitark написав:Они захотят собрать не 70 мио тон,а все 75 в будущем сезоне и захотят для этого капитально потратиться,что бы получить доход,надо осуществить расход,а в чём у этих Эскобаров пшеничных хранятся денюжки??

После рекордного урожая очень маловероятно выглядит ожидание нового рекорда,хотеть конечно можно , но урожайность в с/х очень зависит от погоды.

В валюте,а для того чтобы засеять поля и луга и выпустить трактора,им в большей степени понадобиться гривна и большая часть валюты,припрятанная летом и осенью будет весной поменяна на самую красивую,а НБУ сильно не будет усердствовать на МБ,ведь он уже напечатал в декабре 10 ярдов,зачем накапливать лавину гривны,которая уже после 21.04.19(дата второго тура) может отреагировать бегством и расшатает нервы у Якова,под которым может зашататься кресло в случае не благоприятного исхода подхода к урнам??
Так что думайте,анализируйте,пытаюсь с вами поделиться,роликов не имею,но на волнах кататься хочется)))


А вот эту мысль я чего-то вообще не понял.Если НБУ напечатал гривны как вы говорите ( данных кстати еще нет , это только ваши догадки ) так вот, если НБУ напечатал гривну то что, НБУ прекратит печатать ?

Минфин сливал валюту для бюджета,когда была в прошлые годы эмиссия и НБУ покупал облигации правительства,то НБУ стерилизовал гривневую массу мощной распродажей валюты(госдолг держим в уме),тут же ситуация немножко другая,Минфин сливает,а НБУ выкупает и гривна выбрасывается в рынок.
Нечего стерилизовать интервенциями валютой,бюджет фактически бездефицитный,рынок не может переварить и 200 мио валюты выброшеные в рынок на ровном месте,Смитченко об этом говорит,мол больше гривны,будет девал,но он мягко говоря глупый,не учитывает всех факторов,да масса гривен растёт,но нужно понимать природу этой гривны,пока НБУ связывает драконовскими ставками,эта эмисионная гривна пока никуда не давит,но что делать дальше,ведь Минфин будет сливать и дальше валюту для финансирования бюджета,НБУ пойдёт на ревальвацию,у него нет другого выхода,выходит для балансировки количества гривен в этой ситуации надо не повышать ставки и связывать избыточную ликвидность,а укреплять гривну,тем более 21.04.19 на носу.Дальше прогнозов по ситуации нет,слишком много переменных и главная это БЮДЖЕТ,а пока там всё как МВФ\доктор советует! Вот и нет обвала уже который год,бездефицитный по сути бюджет творит чудеса,правда пенсии в 1700 и обрезанные субсидии это суровые чудеса,но результат на табло. :wink:
По урожаю,есть куда расти,к нам зашли капитальные игроки,думаю кардинального падения не может быть даже в теории,там всё норм.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:44

  tea написав:
  zzzzzz написав:
  tea написав:Чому?Погода поки що сприяє.Озимі мають бути гарними.А там весною посадять кукурузу,соняшник...


Почему ? Да потому что вероятность нового рекорда просто ниже.

З Лубнів Вам напишуть повідомлення,що кукурузою засіяно вдвічі більше полів.


Я очень рад за Лубны но есть статистика. За 28 лет два года подряд рекорды обновлялись только 1 раз. Выражаясь языком статистики вероятность нового рекорда 1 к 27 , или менее 4% .
Вероятность 1/27 , менее 4% :!: :!:

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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:47

  zРадио написав:
  дарий написав:Да.


Понял, спасибо. По-моему, там словесный понос. И всегда им был...
У нас есть "свой" похожий эксперт, даже два - А.Орестович и Р.Василишин :mrgreen:

нет пророков в своем отечестве (с) :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:49

  somilitark написав:
Минфин сливал валюту для бюджета,когда была в прошлые годы эмиссия и НБУ покупал облигации правительства,то НБУ стерилизовал гривневую массу мощной распродажей валюты(госдолг держим в уме),тут же ситуация немножко другая,Минфин сливает,а НБУ выкупает и гривна выбрасывается в рынок.

Сомик не обижайся, но фин. анализ это не твое. У тебя все смешалось . У тебя одна за другой идут ошибки.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:50

  zzzzzz написав:
  tea написав:З Лубнів Вам напишуть повідомлення,що кукурузою засіяно вдвічі більше полів.


Я очень рад за Лубны но есть статистика. За 28 лет два года подряд рекорды обновлялись только 1 раз. Выражаясь языком статистики вероятность нового рекорда 1 к 27 , или менее 4% .

Ви Радіо слухали? :mrgreen:
Він вище написав,що врожайність центнер/гектар в нас ще занизька.
Пізніше Дід Мажор з"явиться,все детально розпише.
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