Додано: Пон 07 січ, 2019 20:39

zzzzzz написав: somilitark написав: Они захотят собрать не 70 мио тон,а все 75 в будущем сезоне и захотят для этого капитально потратиться,что бы получить доход,надо осуществить расход,а в чём у этих Эскобаров пшеничных хранятся денюжки?? Они захотят собрать не 70 мио тон,а все 75 в будущем сезоне и захотят для этого капитально потратиться,что бы получить доход,надо осуществить расход,а в чём у этих Эскобаров пшеничных хранятся денюжки??

После рекордного урожая очень маловероятно выглядит ожидание нового рекорда,хотеть конечно можно , но урожайность в с/х очень зависит от погоды.



В валюте,а для того чтобы засеять поля и луга и выпустить трактора,им в большей степени понадобиться гривна и большая часть валюты,припрятанная летом и осенью будет весной поменяна на самую красивую,а НБУ сильно не будет усердствовать на МБ,ведь он уже напечатал в декабре 10 ярдов,зачем накапливать лавину гривны,которая уже после 21.04.19(дата второго тура) может отреагировать бегством и расшатает нервы у Якова,под которым может зашататься кресло в случае не благоприятного исхода подхода к урнам??

Так что думайте,анализируйте,пытаюсь с вами поделиться,роликов не имею,но на волнах кататься хочется)))



А вот эту мысль я чего-то вообще не понял.Если НБУ напечатал гривны как вы говорите ( данных кстати еще нет , это только ваши догадки ) так вот, если НБУ напечатал гривну то что, НБУ прекратит печатать ? После рекордного урожая очень маловероятно выглядит ожидание нового рекорда,хотеть конечно можно , но урожайность в с/х очень зависит от погоды.А вот эту мысль я чего-то вообще не понял.Если НБУ напечатал гривны как вы говорите ( данных кстати еще нет , это только ваши догадки ) так вот, если НБУ напечатал гривну то что, НБУ прекратит печатать ?

Минфин сливал валюту для бюджета,когда была в прошлые годы эмиссия и НБУ покупал облигации правительства,то НБУ стерилизовал гривневую массу мощной распродажей валюты(госдолг держим в уме),тут же ситуация немножко другая,Минфин сливает,а НБУ выкупает и гривна выбрасывается в рынок.Нечего стерилизовать интервенциями валютой,бюджет фактически бездефицитный,рынок не может переварить и 200 мио валюты выброшеные в рынок на ровном месте,Смитченко об этом говорит,мол больше гривны,будет девал,но он мягко говоря глупый,не учитывает всех факторов,да масса гривен растёт,но нужно понимать природу этой гривны,пока НБУ связывает драконовскими ставками,эта эмисионная гривна пока никуда не давит,но что делать дальше,ведь Минфин будет сливать и дальше валюту для финансирования бюджета,НБУ пойдёт на ревальвацию,у него нет другого выхода,выходит для балансировки количества гривен в этой ситуации надо не повышать ставки и связывать избыточную ликвидность,а укреплять гривну,тем более 21.04.19 на носу.Дальше прогнозов по ситуации нет,слишком много переменных и главная это БЮДЖЕТ,а пока там всё как МВФ\доктор советует! Вот и нет обвала уже который год,бездефицитный по сути бюджет творит чудеса,правда пенсии в 1700 и обрезанные субсидии это суровые чудеса,но результат на табло.По урожаю,есть куда расти,к нам зашли капитальные игроки,думаю кардинального падения не может быть даже в теории,там всё норм.