yama написав: мой любимый балабол который из РФ приезжал в Украину месяц назад ( в декабре) собрал зал во дворце Украина в Киеве, завяил что " гривна пойдет выше прошлых верхов , сколько там было ? 37 ? ... " и еще много всего интерестного расказал ( своего видиния ситуации) раскритиковав свою правящую элиту в РФ в пух и прах. Как его еще не закрыли за такие слова у себя на родине для меня старнно может он ... хз хз По поводу прогноза круса его прогноз отчасти схож с моим данным мною еще в марте прошлого года viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Опять сейчас скажут что я бот какой-то на зарплате, но перед тем как такое говорить послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека
zРадио написав: Каждый год рекорд - пожалуй, вы правы. Нереально. Но если взять скользящий 3-летний CAGR, то вполне достижимо. Тренд по урожайности - однозначно восходящий, и причина - внедрение технологий
Вы только никому не говорите про деградацию черноземов. Рост урожая отчасти идет за счет роста посевной площади , а не за счет урожайности и это очень плохая тенденция. По-этому с очередными рекордами я бы был очень осторожен.
П.С. Не путайте объем собранного урожая, с урожайностью с гектара !!! Урожайность как раз не растет.