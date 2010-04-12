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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 88899091

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 3.9 5 92
1. Від 15 до 20%
33%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
49%
45
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:52

  дарий написав:
  user412 написав:
  yama написав: мой любимый балабол который из РФ приезжал в Украину месяц назад ( в декабре) собрал зал во дворце Украина в Киеве, завяил что " гривна пойдет выше прошлых верхов , сколько там было ? 37 ? ... " и еще много всего интерестного расказал ( своего видиния ситуации) раскритиковав свою правящую элиту в РФ в пух и прах. Как его еще не закрыли за такие слова у себя на родине для меня старнно может он ... хз хз
По поводу прогноза круса его прогноз отчасти схож с моим :lol: данным мною еще в марте прошлого года viewtopic.php?p=4318252#p4318252

Опять сейчас скажут что я бот какой-то на зарплате, но перед тем как такое говорить послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека :roll:

https://www.youtube.com/watch?v=z1UbmG0LblY
Это выступление?
Где он там за гривну говорит? В середине или ближе к концу?


У Демуры Очень много выступлений. :!:

Послушать даже можно все.

То, кот. Вы привели - одно из самых скучных. :(

Выводы - хто как сам себе придумает...

да , я под него хорошо засыпаю. Приятно послушать. Ну шо подождем доллар по 37 грн , нефть по $ 9-12, и доллар по 125 рублей и тогда сделаЮ вывод :wink:

ЗЫ да там про гривну буквально две фразы , вот где в конце или в середине не помню ...
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:56

  zzzzzz написав:
  tea написав:Чому?Погода поки що сприяє.Озимі мають бути гарними.А там весною посадять кукурузу,соняшник...


Почему ? Да потому что вероятность нового рекорда просто ниже.


Каждый год рекорд - пожалуй, вы правы. Нереально. Но если взять скользящий 3-летний CAGR, то вполне достижимо. Тренд по урожайности - однозначно восходящий, и причина - внедрение технологий
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:59

  zРадио написав:
Каждый год рекорд - пожалуй, вы правы. Нереально. Но если взять скользящий 3-летний CAGR, то вполне достижимо. Тренд по урожайности - однозначно восходящий, и причина - внедрение технологий


Вы только никому не говорите про деградацию черноземов.
Рост урожая отчасти идет за счет роста посевной площади , а не за счет урожайности :!: и это очень плохая тенденция.
По-этому с очередными рекордами я бы был очень осторожен.

П.С. Не путайте объем собранного урожая, с урожайностью с гектара !!! Урожайность как раз не растет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:04

  zzzzzz написав:
П.С. Не путайте объем собранного урожая, с урожайностью с гектара !!! Урожайность как раз не растет.

Так Радіо правильно мовить - є ще куди рости по врожайності.
Якщо не зменшувати площу посівних і разом збільшити врожайність з гектару,то врожай збільшиться.
Це Вам навіть ЗЗЗайка скаже. :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:06

Рекламна пауза.
21 січня в Києві - О.Е. з симфонічним оркестром.
Це виглядає так...
https://www.youtube.com/watch?v=n9YmJWB ... z4KGUMxfxw
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