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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 899091929394>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 3.9 5 92
1. Від 15 до 20%
33%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
49%
45
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:52

  дарий написав:
  user412 написав:
  yama написав: мой любимый балабол который из РФ приезжал в Украину месяц назад ( в декабре) собрал зал во дворце Украина в Киеве, завяил что " гривна пойдет выше прошлых верхов , сколько там было ? 37 ? ... " и еще много всего интерестного расказал ( своего видиния ситуации) раскритиковав свою правящую элиту в РФ в пух и прах. Как его еще не закрыли за такие слова у себя на родине для меня старнно может он ... хз хз
По поводу прогноза круса его прогноз отчасти схож с моим :lol: данным мною еще в марте прошлого года viewtopic.php?p=4318252#p4318252

Опять сейчас скажут что я бот какой-то на зарплате, но перед тем как такое говорить послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека :roll:

https://www.youtube.com/watch?v=z1UbmG0LblY
Это выступление?
Где он там за гривну говорит? В середине или ближе к концу?


У Демуры Очень много выступлений. :!:

Послушать даже можно все.

То, кот. Вы привели - одно из самых скучных. :(

Выводы - хто как сам себе придумает...

да , я под него хорошо засыпаю. Приятно послушать. Ну шо подождем доллар по 37 грн , нефть по $ 9-12, и доллар по 125 рублей и тогда сделаЮ вывод :wink:

ЗЫ да там про гривну буквально две фразы , вот где в конце или в середине не помню ...
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:56

  zzzzzz написав:
  tea написав:Чому?Погода поки що сприяє.Озимі мають бути гарними.А там весною посадять кукурузу,соняшник...


Почему ? Да потому что вероятность нового рекорда просто ниже.


Каждый год рекорд - пожалуй, вы правы. Нереально. Но если взять скользящий 3-летний CAGR, то вполне достижимо. Тренд по урожайности - однозначно восходящий, и причина - внедрение технологий
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:59

  zРадио написав:
Каждый год рекорд - пожалуй, вы правы. Нереально. Но если взять скользящий 3-летний CAGR, то вполне достижимо. Тренд по урожайности - однозначно восходящий, и причина - внедрение технологий


Вы только никому не говорите про деградацию черноземов.
Рост урожая отчасти идет за счет роста посевной площади , а не за счет урожайности :!: и это очень плохая тенденция.
По-этому с очередными рекордами я бы был очень осторожен.

П.С. Не путайте объем собранного урожая, с урожайностью с гектара !!! Урожайность как раз не растет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:04

  zzzzzz написав:
П.С. Не путайте объем собранного урожая, с урожайностью с гектара !!! Урожайность как раз не растет.

Так Радіо правильно мовить - є ще куди рости по врожайності.
Якщо не зменшувати площу посівних і разом збільшити врожайність з гектару,то врожай збільшиться.
Це Вам навіть ЗЗЗайка скаже. :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:06

Рекламна пауза.
21 січня в Києві - О.Е. з симфонічним оркестром.
Це виглядає так...
https://www.youtube.com/watch?v=n9YmJWB ... z4KGUMxfxw
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:29

Re: Валютный рынок в контексте

Если говорить о потенциале роста ВВП, то ресурс огромен.
Можете себе представить рост в одном только сегменте сферы услуг, если взять и одномоментно перевести медицину на страховые рельсы?
Это только один пример. Их масса.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:30

  yama написав:да , я под него хорошо засыпаю. Приятно послушать. Ну шо подождем доллар по 37 грн , нефть по $ 9-12, и доллар по 125 рублей и тогда сделаЮ вывод


Демура - типичный Жириновский от экономики, я пока не дождусь его клятвенного прогноза по рублю 150 до конца 2014 года его даже смотреть не могу, пустозвон, даже прощаю ему частые типа юморные загибы про хохлов, но то такое.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:30

  zzzzzz написав:П.С. Не путайте объем собранного урожая, с урожайностью с гектара !!! Урожайность как раз не растет.

Коллега, здесь не хватает Вашей знаменитой статистики :oops:
Только не юля
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:31

  zРадио написав:
  zzzzzz написав:
  zРадио написав:
Хорошим результатом 2019-го будет прирост ВВП на 2-2.5%


Да и то навряд-ли , после рекордного урожая ожидать нового рекорда скорее всего не стоит.


С другой стороны в плане урожайности на гектар мы все еще сильно отстаем от развитых экономик, а земля то у нас точно не хуже.

Поэтому как раз в с/x можно еще 10-15 лет демонстрировать позитивную динамику каждый год, не взирая на причуды погоды. Естественно, в натуральном выражении.

В денежном в 2019-м не удастся даже 0% к 2018-му показать... Разве что ФРС ставку будет не повышать, а снижать :mrgreen:

Сильно відстаєм?! А можете привести статистику урожайності по Україні і по розвинутим економікам?! Там і подивимось як так сильно! Можу свої показники навести - кукурудза - 111,5; насіння соняшника - 38,9; озима пшениця - 72,3;соя - 31,6; кормовий буряк - 905! Ну і надоєно молока на одну корову в середньому - 8760 літрів! Відставання з розвинутими економіками в упор не бачу! Збільшувати вал не дає нерозвинута інфраструктура і мала кількість зерновозів, хоча аграрні гіганти почали замовляти їх виробництво під себе! В цьому році Україна збільшила експорт кукурудзи до Європи в 4 рази! Причому значно виросла якість відвантаженого зерна!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:35

  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:П.С. Не путайте объем собранного урожая, с урожайностью с гектара !!! Урожайность как раз не растет.

Коллега, здесь не хватает Вашей знаменитой статистики :oops:

Коллега вы тоже достаточно эрудированный человек, сможете сами найти)
Живите своим умом!
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