yama написав: мой любимый балабол который из РФ приезжал в Украину месяц назад ( в декабре) собрал зал во дворце Украина в Киеве, завяил что " гривна пойдет выше прошлых верхов , сколько там было ? 37 ? ... " и еще много всего интерестного расказал ( своего видиния ситуации) раскритиковав свою правящую элиту в РФ в пух и прах. Как его еще не закрыли за такие слова у себя на родине для меня старнно может он ... хз хз По поводу прогноза круса его прогноз отчасти схож с моим данным мною еще в марте прошлого года viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Опять сейчас скажут что я бот какой-то на зарплате, но перед тем как такое говорить послушайте двухчасовую лекцию уважаемого человека
zРадио написав: Каждый год рекорд - пожалуй, вы правы. Нереально. Но если взять скользящий 3-летний CAGR, то вполне достижимо. Тренд по урожайности - однозначно восходящий, и причина - внедрение технологий
Вы только никому не говорите про деградацию черноземов. Рост урожая отчасти идет за счет роста посевной площади , а не за счет урожайности и это очень плохая тенденция. По-этому с очередными рекордами я бы был очень осторожен.
П.С. Не путайте объем собранного урожая, с урожайностью с гектара !!! Урожайность как раз не растет.
Если говорить о потенциале роста ВВП, то ресурс огромен. Можете себе представить рост в одном только сегменте сферы услуг, если взять и одномоментно перевести медицину на страховые рельсы? Это только один пример. Их масса.
yama написав:да , я под него хорошо засыпаю. Приятно послушать. Ну шо подождем доллар по 37 грн , нефть по $ 9-12, и доллар по 125 рублей и тогда сделаЮ вывод
Демура - типичный Жириновский от экономики, я пока не дождусь его клятвенного прогноза по рублю 150 до конца 2014 года его даже смотреть не могу, пустозвон, даже прощаю ему частые типа юморные загибы про хохлов, но то такое.
zРадио написав: Хорошим результатом 2019-го будет прирост ВВП на 2-2.5%
Да и то навряд-ли , после рекордного урожая ожидать нового рекорда скорее всего не стоит.
С другой стороны в плане урожайности на гектар мы все еще сильно отстаем от развитых экономик, а земля то у нас точно не хуже.
Поэтому как раз в с/x можно еще 10-15 лет демонстрировать позитивную динамику каждый год, не взирая на причуды погоды. Естественно, в натуральном выражении.
В денежном в 2019-м не удастся даже 0% к 2018-му показать... Разве что ФРС ставку будет не повышать, а снижать
Сильно відстаєм?! А можете привести статистику урожайності по Україні і по розвинутим економікам?! Там і подивимось як так сильно! Можу свої показники навести - кукурудза - 111,5; насіння соняшника - 38,9; озима пшениця - 72,3;соя - 31,6; кормовий буряк - 905! Ну і надоєно молока на одну корову в середньому - 8760 літрів! Відставання з розвинутими економіками в упор не бачу! Збільшувати вал не дає нерозвинута інфраструктура і мала кількість зерновозів, хоча аграрні гіганти почали замовляти їх виробництво під себе! В цьому році Україна збільшила експорт кукурудзи до Європи в 4 рази! Причому значно виросла якість відвантаженого зерна!