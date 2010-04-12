Ти б про себе розказував... Шо ти там засіяв! Знаток сільгоспвиробництва зі скіпідаром в одному місці!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 21:35
Ти б про себе розказував... Шо ти там засіяв! Знаток сільгоспвиробництва зі скіпідаром в одному місці!
Додано: Пон 07 січ, 2019 21:36
Ти б про себе розказував... Шо ти там засіяв! Знаток сільгоспвиробництва зі скіпідаром в одному місці![/quote]
І Вас - з Різдвом Христовим.
Додано: Пон 07 січ, 2019 21:42
Добре, що ніщєброд, знає хто коли з`явиться... Тобі воно все це навіщо?! Йди на роботу влаштуйся! Або їдь до пшеків на холодильню, хоч ситий будеш!
Додано: Пон 07 січ, 2019 21:43
Я прошу прощения, что прочитал Ваш пост, но прошу ответить без стёба.
72.3 урожай озимки - это в целом по хозяйству?? или максимум с отдельно-взятого поля??
Какая при этом классность?? Клейковина? ИДК?
Это на Полтавщине?
Я не верю......
Еще раз замечу, что не пытаюсь Вас задеть.
Если возможно, ответьте серьезно.
Более 70-ти центнеров 1-ого класса считалось рекордным с отдельных полей, в отдельных хозяйствах, в редкие годы. В степях Приазовья.
Только не юля
Додано: Пон 07 січ, 2019 21:44
Додано: Пон 07 січ, 2019 21:45
А что тут понимать,собирают в бюджет мало,не добирают по бюджетному расписанию,в бюджет одолжили валюту,но рынок её переварить не может,помогает НБУ с выкупом,но тогда идёт накачка гривной,как её стерилизовать??почему не возместили полностью НДС? Откуда взять денюжки для бюджета,который невозможно выполнить,ибо привлечений ОВГЗ с рынка мало,экономика растёт слабо,инфляция тоже не галлопирующая,причём НБУ требует погашения ранней чистой эмиссии в виде покупок ОВГЗ НБУ.
Это позиция МВФ,если нет в обороте гривен,то нет девальвации,главный рецепт счастья это бездефицитный бюджет,что непонятного??
Что будет весной,по крайней мере до выборов,НБУ не сможет сдерживать укрепление,ему придётся нырять на 26,весной более мощные факторы играют на руку гривне,а тут ещё Минфин,который будет сливать валюту для финансирования бюджета.
Ещё раз повторюсь,где ошибка,что я описал на пальцах ситуацию,а надо было заковыристо туману напустить?
всё просто как ананс,МВФ доступен каждому,нет гривен пустых и эмиссионных,нет девальвации,а у нас не закрытая система,есть мощный фактор заробитчан и я не верю сейчас в глубокоотрицательный торгбаланс,плюс есть куча людей,которые сдают валюту помимо заробитчан,те же фермеры,которые весной сдают то,что купили летом,на депо они сезонно не идут,не их путь.
п.с. кстати,а что там по статистике депозитов,раньше вы давали инфу,сейчас что,никакой динамики?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 07 січ, 2019 21:46
ні разу не правда. Ось вам по хорошому приватному фермерському господарству статистика
Так як галузь тваринництва, як і всі інші галузі, знаходиться в стані занепаду : племінна робота не ведеться, селекційна робота не ведеться, якщо придбають корів і сперму за кордоном, то ледь ледь дотягнуть 6000 літрів і то думаю це самохвальство ! Своїх запасів племінного матеріалу немає, облік не ведеться ! Купили корову там привезли сюди то вона може дасть 6000 літрів, корова зроблена в Україні - навряд.
Думаю й інші цифри мають таку ж правдивість - сам себе не похвалиш ніхто тебе не похвалить. В кращому випадку озвучуються якісь рекорди окремих господарств , це як говорити про досягнення в спорті за книгою рекордів Гінеса.
Востаннє редагувалось yama в Пон 07 січ, 2019 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 21:51
Ріст урожаю йде за рахунок суттєвого збільшення площі під кукурудзою, яка дає вищі врожаї і більшу експортну виручку! Хоча цьогорічна осіння погода дала оптимально зібрати, а так буде не завжди! Ріст посівних площ взагалі навіть не знаю чи є... Ми ж не цілина якась! Звідки тим новим площам взятися! Зараз жодного вільного гектара немає і йде шалена боротьба за вільні паї і землі запасу! В принципі засівають все що бачать! Навіть в деяких випадках і ті землі, які належать якимсь інтернатам чи полігонам.
Додано: Пон 07 січ, 2019 21:55
Re: Валютный рынок в контексте
Так как тут делятся прогнозами по курсу сделаю это и я. Завтра рост на нале 10 - 20 коп. Среда стоим на месте или небольшой откат. С четверга растем максимум до 28.5 до конца недели.
Запостил для истории, если что то похожее будет напишу на чем основывались прогнозы. Если нет, то и суда нет.
Додано: Пон 07 січ, 2019 21:58
Ваш колєга вже писав, що сільське господарство це сама відстала галузь, що навіть нижче збирання грибів, рибальства і охоти! Я навіть засумнівався чи він взагалі вживає продукти рослинництва і тваринництва, такий скепсис у цього пана! Він навіть не уявляє, що сьогоднішні технології, особливо в тваринництві і техніка, яка там приміняється, кращих європейських виробників! Хоча розетки, які він закручує і рубильники, які ставить теж напевне не прості... Та й на книжки по економіці можна стати, щоб лампочку вкрутити!
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