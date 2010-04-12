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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9091929394>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 3.9 5 92
1. Від 15 до 20%
33%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
49%
45
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:35

  tea написав:
  zzzzzz написав:
  tea написав:Чому?Погода поки що сприяє.Озимі мають бути гарними.А там весною посадять кукурузу,соняшник...


Почему ? Да потому что вероятность нового рекорда просто ниже.

З Лубнів Вам напишуть повідомлення,що кукурузою засіяно вдвічі більше полів.

Ти б про себе розказував... Шо ти там засіяв! Знаток сільгоспвиробництва зі скіпідаром в одному місці!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:36

  Qwerty написав:
  tea написав:
Почему ? Да потому что вероятность нового рекорда просто ниже.

З Лубнів Вам напишуть повідомлення,що кукурузою засіяно вдвічі більше полів.

Ти б про себе розказував... Шо ти там засіяв! Знаток сільгоспвиробництва зі скіпідаром в одному місці![/quote]
І Вас - з Різдвом Христовим.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:42

  tea написав:
  zzzzzz написав:
  tea написав:З Лубнів Вам напишуть повідомлення,що кукурузою засіяно вдвічі більше полів.


Я очень рад за Лубны но есть статистика. За 28 лет два года подряд рекорды обновлялись только 1 раз. Выражаясь языком статистики вероятность нового рекорда 1 к 27 , или менее 4% .

Ви Радіо слухали? :mrgreen:
Він вище написав,що врожайність центнер/гектар в нас ще занизька.
Пізніше Дід Мажор з"явиться,все детально розпише.

Добре, що ніщєброд, знає хто коли з`явиться... Тобі воно все це навіщо?! Йди на роботу влаштуйся! Або їдь до пшеків на холодильню, хоч ситий будеш!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:43

  Qwerty написав:Сильно відстаєм?! А можете привести статистику урожайності по Україні і по розвинутим економікам?! Там і подивимось як так сильно! Можу свої показники навести - кукурудза - 111,5; насіння соняшника - 38,9; озима пшениця - 72,3;соя - 31,6; кормовий буряк - 905! Ну і надоєно молока на одну корову в середньому - 8760 літрів! Відставання з розвинутими економіками в упор не бачу! Збільшувати вал не дає нерозвинута інфраструктура і мала кількість зерновозів, хоча аграрні гіганти почали замовляти їх виробництво під себе! В цьому році Україна збільшила експорт кукурудзи до Європи в 4 рази! Причому значно виросла якість відвантаженого зерна!

Я прошу прощения, что прочитал Ваш пост, но прошу ответить без стёба.

72.3 урожай озимки - это в целом по хозяйству?? или максимум с отдельно-взятого поля??
Какая при этом классность?? Клейковина? ИДК?
Это на Полтавщине?
Я не верю......

Еще раз замечу, что не пытаюсь Вас задеть.
Если возможно, ответьте серьезно.

Более 70-ти центнеров 1-ого класса считалось рекордным с отдельных полей, в отдельных хозяйствах, в редкие годы. В степях Приазовья.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:44

  Qwerty написав: В цьому році Україна збільшила експорт кукурудзи до Європи в 4 рази! Причому значно виросла якість відвантаженого зерна!

Плюсую Діду Мажору. :mrgreen:
А то тут ЗЗЗЗЗ якісь графіки за 90-і роки приводить. :mrgreen:
Тоді в Лубнах врожай збирали комбайни "Дон" і на конях відвозили в хлів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:45

  zzzzzz написав:
  somilitark написав:
Минфин сливал валюту для бюджета,когда была в прошлые годы эмиссия и НБУ покупал облигации правительства,то НБУ стерилизовал гривневую массу мощной распродажей валюты(госдолг держим в уме),тут же ситуация немножко другая,Минфин сливает,а НБУ выкупает и гривна выбрасывается в рынок.

Сомик не обижайся, но фин. анализ это не твое. У тебя все смешалось . У тебя одна за другой идут ошибки.

А что тут понимать,собирают в бюджет мало,не добирают по бюджетному расписанию,в бюджет одолжили валюту,но рынок её переварить не может,помогает НБУ с выкупом,но тогда идёт накачка гривной,как её стерилизовать??почему не возместили полностью НДС? Откуда взять денюжки для бюджета,который невозможно выполнить,ибо привлечений ОВГЗ с рынка мало,экономика растёт слабо,инфляция тоже не галлопирующая,причём НБУ требует погашения ранней чистой эмиссии в виде покупок ОВГЗ НБУ.
Это позиция МВФ,если нет в обороте гривен,то нет девальвации,главный рецепт счастья это бездефицитный бюджет,что непонятного??
Что будет весной,по крайней мере до выборов,НБУ не сможет сдерживать укрепление,ему придётся нырять на 26,весной более мощные факторы играют на руку гривне,а тут ещё Минфин,который будет сливать валюту для финансирования бюджета.
Ещё раз повторюсь,где ошибка,что я описал на пальцах ситуацию,а надо было заковыристо туману напустить?
всё просто как ананс,МВФ доступен каждому,нет гривен пустых и эмиссионных,нет девальвации,а у нас не закрытая система,есть мощный фактор заробитчан и я не верю сейчас в глубокоотрицательный торгбаланс,плюс есть куча людей,которые сдают валюту помимо заробитчан,те же фермеры,которые весной сдают то,что купили летом,на депо они сезонно не идут,не их путь.
п.с. кстати,а что там по статистике депозитов,раньше вы давали инфу,сейчас что,никакой динамики?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:46

  Qwerty написав:Ну і надоєно молока на одну корову в середньому - 8760 літрів!
ні разу не правда. Ось вам по хорошому приватному фермерському господарству статистика http://imcagro.com.ua/ua/diyalnist-komp ... rinnitstvo = 6000 літрів. І це ,повторюсь, в передових приватних фермах, а якщо взяти селян, які здають молоко то там цифри надою значно значно нижчі !
Так як галузь тваринництва, як і всі інші галузі, знаходиться в стані занепаду : племінна робота не ведеться, селекційна робота не ведеться, якщо придбають корів і сперму за кордоном, то ледь ледь дотягнуть 6000 літрів і то думаю це самохвальство ! Своїх запасів племінного матеріалу немає, облік не ведеться ! Купили корову там привезли сюди то вона може дасть 6000 літрів, корова зроблена в Україні - навряд.
Думаю й інші цифри мають таку ж правдивість - сам себе не похвалиш ніхто тебе не похвалить. В кращому випадку озвучуються якісь рекорди окремих господарств , це як говорити про досягнення в спорті за книгою рекордів Гінеса.
Востаннє редагувалось yama в Пон 07 січ, 2019 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:51

  zzzzzz написав:
  zРадио написав:
Каждый год рекорд - пожалуй, вы правы. Нереально. Но если взять скользящий 3-летний CAGR, то вполне достижимо. Тренд по урожайности - однозначно восходящий, и причина - внедрение технологий


Вы только никому не говорите про деградацию черноземов.
Рост урожая отчасти идет за счет роста посевной площади , а не за счет урожайности :!: и это очень плохая тенденция.
По-этому с очередными рекордами я бы был очень осторожен.

П.С. Не путайте объем собранного урожая, с урожайностью с гектара !!! Урожайность как раз не растет.

Ріст урожаю йде за рахунок суттєвого збільшення площі під кукурудзою, яка дає вищі врожаї і більшу експортну виручку! Хоча цьогорічна осіння погода дала оптимально зібрати, а так буде не завжди! Ріст посівних площ взагалі навіть не знаю чи є... Ми ж не цілина якась! Звідки тим новим площам взятися! Зараз жодного вільного гектара немає і йде шалена боротьба за вільні паї і землі запасу! В принципі засівають все що бачать! Навіть в деяких випадках і ті землі, які належать якимсь інтернатам чи полігонам.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:55

Re: Валютный рынок в контексте

Так как тут делятся прогнозами по курсу сделаю это и я. Завтра рост на нале 10 - 20 коп. Среда стоим на месте или небольшой откат. С четверга растем максимум до 28.5 до конца недели.
Запостил для истории, если что то похожее будет напишу на чем основывались прогнозы. Если нет, то и суда нет.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:58

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:П.С. Не путайте объем собранного урожая, с урожайностью с гектара !!! Урожайность как раз не растет.

Коллега, здесь не хватает Вашей знаменитой статистики :oops:

Коллега вы тоже достаточно эрудированный человек, сможете сами найти)

Ваш колєга вже писав, що сільське господарство це сама відстала галузь, що навіть нижче збирання грибів, рибальства і охоти! Я навіть засумнівався чи він взагалі вживає продукти рослинництва і тваринництва, такий скепсис у цього пана! Він навіть не уявляє, що сьогоднішні технології, особливо в тваринництві і техніка, яка там приміняється, кращих європейських виробників! Хоча розетки, які він закручує і рубильники, які ставить теж напевне не прості... Та й на книжки по економіці можна стати, щоб лампочку вкрутити!
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