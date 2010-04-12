Додано: Пон 07 січ, 2019 22:24

vovan_prm написав: Qwerty написав: Сильно відстаєм?! А можете привести статистику урожайності по Україні і по розвинутим економікам?! Там і подивимось як так сильно! Можу свої показники навести - кукурудза - 111,5; насіння соняшника - 38,9; озима пшениця - 72,3;соя - 31,6; кормовий буряк - 905! Ну і надоєно молока на одну корову в середньому - 8760 літрів! Відставання з розвинутими економіками в упор не бачу! Збільшувати вал не дає нерозвинута інфраструктура і мала кількість зерновозів, хоча аграрні гіганти почали замовляти їх виробництво під себе! В цьому році Україна збільшила експорт кукурудзи до Європи в 4 рази! Причому значно виросла якість відвантаженого зерна! Сильно відстаєм?! А можете привести статистику урожайності по Україні і по розвинутим економікам?! Там і подивимось як так сильно! Можу свої показники навести - кукурудза - 111,5; насіння соняшника - 38,9; озима пшениця - 72,3;соя - 31,6; кормовий буряк - 905! Ну і надоєно молока на одну корову в середньому - 8760 літрів! Відставання з розвинутими економіками в упор не бачу! Збільшувати вал не дає нерозвинута інфраструктура і мала кількість зерновозів, хоча аграрні гіганти почали замовляти їх виробництво під себе! В цьому році Україна збільшила експорт кукурудзи до Європи в 4 рази! Причому значно виросла якість відвантаженого зерна!

Я прошу прощения, что прочитал Ваш пост, но прошу ответить без стёба.



72.3 урожай озимки - это в целом по хозяйству?? или максимум с отдельно-взятого поля??

Какая при этом классность?? Клейковина? ИДК?

Это на Полтавщине?

Я не верю......



Еще раз замечу, что не пытаюсь Вас задеть.

Если возможно, ответьте серьезно.



Более 70-ти центнеров 1-ого класса считалось рекордным с отдельных полей, в отдельных хозяйствах, в редкие годы. В степях Приазовья. Я прошу прощения, что прочитал Ваш пост, но прошу ответить без стёба.72.3 урожай озимки - это в целом по хозяйству?? или максимум с отдельно-взятого поля??Какая при этом классность?? Клейковина? ИДК?Это на Полтавщине?Я не верю......Еще раз замечу, что не пытаюсь Вас задеть.Если возможно, ответьте серьезно.Более 70-ти центнеров 1-ого класса считалось рекордным с отдельных полей, в отдельных хозяйствах, в редкие годы. В степях Приазовья.

Відповісти людині яка колись написала, що сільським господарством займаються самі відсталі люди, які запроваджують феодальні відносини... І ігнор десь пропав, і чорний список! Прям дива в Різдвяні свята! Вірите ви чи ні мені до лампочки, яку ви вмієте високотехнологічно закручувати!Без стьоба відповідаю тому хто пише завжди зі стьобом, що ще в далекі 70 роки коли я був на практиці в Бершадському районі Вінницької області в такому собі колгоспі «Дружба» і писав там три місяці дипломну роботу «Економічна ефективність вирощування зернових в тому колгоспі», то урожайність озимої пшениці по колгоспу складала більше 70 центнерів, цукровий буряк більше 650 центнерів, а кормовий більше 1000! Поля, де попередником був горох, давали ще більше! Дід голова колгоспу ніяк не йшов на пенсію, чекав що дадуть Героя, але не дали!Відповідати на ваші питання великого бажання немає, але скажу, що це урожайність з одного поля, де була рекордна доза добрив, ну і ідеально склались погодні умови! На Полтавщині така урожайність не є чимось фантастичним! В Європі був на полях де під 100 центнерів отримують! Як ви кажете - феодали використовують рабську працю кріпаків, щоб були такі врожаї. На Приазові не був, але колись був в Моторного на Херсонщині, так там такі були урожаї і надої, що і сьогодні б позаздрили розвинуті країни! Та й в Гіталова на Кіровоградщині!