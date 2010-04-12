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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:02
Qwerty
Рост посевных площадей звучал в контексте статистики, а там данные за 28 лет.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:03
tea написав: Qwerty написав: tea написав:
Почему ? Да потому что вероятность нового рекорда просто ниже.
З Лубнів Вам напишуть повідомлення,що кукурузою засіяно вдвічі більше полів.
Ти б про себе розказував... Шо ти там засіяв! Знаток сільгоспвиробництва зі скіпідаром в одному місці!
І Вас - з Різдвом Христовим.[/quote]
Думаю, що на якомусь футболі познайомимся поближче... Потім розповім форумчанам який ти гострий на язик вживу! Правда бігати швидко я не можу по сектору... Може охоронці допоможуть людині похилого віку!
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:05
Qwerty написав: tea написав:
Пізніше Дід Мажор з"явиться,все детально розпише.
Тобі воно все це навіщо?! Йди на роботу влаштуйся!
Та вже майже пристав на Вашу пропозицію - чистити гній на фермі у поросят.
Що там по умовам праці?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:07
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в Пон 07 січ, 2019 22:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:07
Востаннє редагувалось Pupsik
в Пон 07 січ, 2019 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:09
Qwerty написав: tea написав:
І Вас - з Різдвом Христовим.
Правда бігати швидко я не можу по сектору... Може охоронці допоможуть людині похилого віку!
Чому,коли у Вас поганий настрій,Ви заходите на форум і намагаєтесь його зіпсувати всім?
В чому сенс?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:11
Qwerty написав:
Ваш колєга вже писав, що сільське господарство це сама відстала галузь, що навіть нижче збирання грибів, рибальства і охоти! Я навіть засумнівався чи він взагалі вживає продукти рослинництва і тваринництва, такий скепсис у цього пана! Він навіть не уявляє, що сьогоднішні технології, особливо в тваринництві і техніка, яка там приміняється, кращих європейських виробників! Хоча розетки, які він закручує і рубильники, які ставить теж напевне не прості... Та й на книжки по економіці можна стати, щоб лампочку вкрутити!
Я оценил Ваш тонкий юмор
Если помните, еще я раньше писал, что ранней молодости был "немного в теме" сельского хозяйства.
Если не очень сложно, прошу оветить:
Я прошу прощения, что прочитал Ваш пост, но прошу ответить без стёба.
72.3 урожай озимки - это в целом по хозяйству?? или максимум с отдельно-взятого поля??
Какая при этом классность?? Клейковина? ИДК?
Это на Полтавщине?
Я не верю......
Еще раз замечу, что не пытаюсь Вас задеть.
Если возможно, ответьте серьезно.
Более 70-ти центнеров 1-ого класса считалось рекордным с отдельных полей, в отдельных хозяйствах, в редкие годы. В степях Приазовья.
П.С. Коллеги, процитируйте вопрос к пану qwerty, на случай если я в игноре.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:24
vovan_prm написав: Qwerty написав:
Сильно відстаєм?! А можете привести статистику урожайності по Україні і по розвинутим економікам?! Там і подивимось як так сильно! Можу свої показники навести - кукурудза - 111,5; насіння соняшника - 38,9; озима пшениця - 72,3;соя - 31,6; кормовий буряк - 905! Ну і надоєно молока на одну корову в середньому - 8760 літрів! Відставання з розвинутими економіками в упор не бачу! Збільшувати вал не дає нерозвинута інфраструктура і мала кількість зерновозів, хоча аграрні гіганти почали замовляти їх виробництво під себе! В цьому році Україна збільшила експорт кукурудзи до Європи в 4 рази! Причому значно виросла якість відвантаженого зерна!
Я прошу прощения, что прочитал Ваш пост, но прошу ответить без стёба.
72.3 урожай озимки - это в целом по хозяйству?? или максимум с отдельно-взятого поля??
Какая при этом классность?? Клейковина? ИДК?
Это на Полтавщине?
Я не верю......
Еще раз замечу, что не пытаюсь Вас задеть.
Если возможно, ответьте серьезно.
Более 70-ти центнеров 1-ого класса считалось рекордным с отдельных полей, в отдельных хозяйствах, в редкие годы. В степях Приазовья.
Відповісти людині яка колись написала, що сільським господарством займаються самі відсталі люди, які запроваджують феодальні відносини... І ігнор десь пропав, і чорний список! Прям дива в Різдвяні свята! Вірите ви чи ні мені до лампочки, яку ви вмієте високотехнологічно закручувати!
Без стьоба відповідаю тому хто пише завжди зі стьобом, що ще в далекі 70 роки коли я був на практиці в Бершадському районі Вінницької області в такому собі колгоспі «Дружба» і писав там три місяці дипломну роботу «Економічна ефективність вирощування зернових в тому колгоспі», то урожайність озимої пшениці по колгоспу складала більше 70 центнерів, цукровий буряк більше 650 центнерів, а кормовий більше 1000! Поля, де попередником був горох, давали ще більше! Дід голова колгоспу ніяк не йшов на пенсію, чекав що дадуть Героя, але не дали!
Відповідати на ваші питання великого бажання немає, але скажу, що це урожайність з одного поля, де була рекордна доза добрив, ну і ідеально склались погодні умови! На Полтавщині така урожайність не є чимось фантастичним! В Європі був на полях де під 100 центнерів отримують! Як ви кажете - феодали використовують рабську працю кріпаків, щоб були такі врожаї. На Приазові не був, але колись був в Моторного на Херсонщині, так там такі були урожаї і надої, що і сьогодні б позаздрили розвинуті країни! Та й в Гіталова на Кіровоградщині!
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:25
vovan_prm написав: Qwerty написав:
Если не очень сложно, прошу оветить...
П.С. Коллеги, процитируйте вопрос к пану qwerty, на случай если я в игноре.
Пан Qwerty говорил о повышении урожайности за счет внедрения технологий. Мое мнение - цифровизация в сельхозе, напр. когда дрон следит за ростом/созреванием урожая и посылает сигналы сельхозтехнике (трактору, комбайну, поливалке и т.п.) для выполнения необходимых действий - обрабатывать, поливать, собирать... Это уже есть и в Украине в дополнение к новым технологиям посева и выращивания.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:31
дарий написав:
Без помощи ДС-а - ну никак!
Правда бігати швидко я не можу по сектору..
Допоможемо !!!
Ви просто не бачили з якою швидкістю цей чай бігав весь матч по сектору! Тут і молодий не витримає такий темп! Так що треба буде стюардів попросити, щоб на хвилинку зупинили! Правда розмовляти доведеться на відстані, не дуже полюбляю різкі запахи.
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