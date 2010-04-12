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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:37
Боже, тута все одна семья.
Може, я инопланетянин?
Это,конечно,шутка, но в каждой шутке...
Востаннє редагувалось дарий
в Пон 07 січ, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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дарий
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:40
tea написав: Qwerty написав: tea написав:
І Вас - з Різдвом Христовим.
Правда бігати швидко я не можу по сектору... Може охоронці допоможуть людині похилого віку!
Чому,коли у Вас поганий настрій,Ви заходите на форум і намагаєтесь його зіпсувати всім?
В чому сенс?
Настрій просто чудовий! Я так зрозумів у вас така собі одностороння сатира - вам можна, іншим зась! Ви ж повинні розуміти що якщо людина не відповідає на питання, то поваги до неї ніякої! Я вам колись задав вже питання - а чого ви вибрали саме валютний, фінансовий форум?! Не хочу вас образити але ваша поведінка і зовнішній вигляд ну ніяк не асоціюються з грошима! Та й та переписка, яку мені навіщось в приватні скинув Оксана не говорить про щось розумне і грошовите! Хіба важко відповісти, як каже вова з Бердянська без стьоба... Тим більше, що ви самі сказали як вас розпізнати! Чесно, краще б я не бачив таке! Все ж таки декілька років спілкувались як неначе з нормальним!
І ваш гумор просто надоідає... Я розумію, що у вас немає тями кому і шо ви пишете, але все ж!
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Qwerty
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:41
Qwerty написав:
Добре, що ніщєброд, знає хто коли з`явиться... Тобі воно все це навіщо?! Йди на роботу влаштуйся! Або їдь до пшеків на холодильню, хоч ситий будеш!
... а Ви тоді Чая на футболі точно з ніким не сплутали? - по чім саме Ви його впізнали?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:50
Долярчик написав:
Чая на футболі точно з ніким не сплутали?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:53
Qwerty написав:
Відповісти людині яка колись написала, що сільським господарством займаються самі відсталі люди, які запроваджують феодальні відносини... І ігнор десь пропав, і чорний список! Прям дива в Різдвяні свята! Вірите ви чи ні мені до лампочки, яку ви вмієте високотехнологічно закручувати!
Без стьоба відповідаю тому хто пише завжди зі стьобом, що ще в далекі 70 роки коли я був на практиці в Бершадському районі Вінницької області в такому собі колгоспі «Дружба» і писав там три місяці дипломну роботу «Економічна ефективність вирощування зернових в тому колгоспі», то урожайність озимої пшениці по колгоспу складала більше 70 центнерів, цукровий буряк більше 650 центнерів, а кормовий більше 1000! Поля, де попередником був горох, давали ще більше! Дід голова колгоспу ніяк не йшов на пенсію, чекав що дадуть Героя, але не дали!
Відповідати на ваші питання великого бажання немає, але скажу, що це урожайність з одного поля, де була рекордна доза добрив, ну і ідеально склались погодні умови! На Полтавщині така урожайність не є чимось фантастичним! В Європі був на полях де під 100 центнерів отримують! Як ви кажете - феодали використовують рабську працю кріпаків, щоб були такі врожаї. На Приазові не був, але колись був в Моторного на Херсонщині, так там такі були урожаї і надої, що і сьогодні б позаздрили розвинуті країни! Та й в Гіталова на Кіровоградщині!
1. Благодарю, что потрудились ответить.
2. В Рождество воздержусь от перехода на личности. Предположу, что Вам так же не приятна моя манера изложения, как и мне Ваша.
3.
це урожайність з одного поля, де була рекордна доза добрив, ну і ідеально склались погодні умови! На Полтавщині така урожайність не є чимось фантастичним!
Действительно - это не фантастика. Но и не правило. Так бывает, но не всегда, не везде и не каждый год.
Положа руку на сердцЕ, думаю и Вы признаете, что бывают поля и годы где ниже 30-ти и фуража.
4. Буду благодарен, если напишите (для сравнения с нашим регионом):
- какая доля 3-его класса (и выше ) от общего намолота?
- часто ли удается вырастить 1-ый класс?
- Часто ли при высочайшем показатели клейковины никудышний ИДК?
- головня не одолевает?
Только не юля
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