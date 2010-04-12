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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:37
Re: Валютный рынок в контексте
Передумал.
Востаннє редагувалось дарий в Пон 07 січ, 2019 22:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:40
Настрій просто чудовий! Я так зрозумів у вас така собі одностороння сатира - вам можна, іншим зась! Ви ж повинні розуміти що якщо людина не відповідає на питання, то поваги до неї ніякої! Я вам колись задав вже питання - а чого ви вибрали саме валютний, фінансовий форум?! Не хочу вас образити але ваша поведінка і зовнішній вигляд ну ніяк не асоціюються з грошима! Та й та переписка, яку мені навіщось в приватні скинув Оксана не говорить про щось розумне і грошовите! Хіба важко відповісти, як каже вова з Бердянська без стьоба... Тим більше, що ви самі сказали як вас розпізнати! Чесно, краще б я не бачив таке! Все ж таки декілька років спілкувались як неначе з нормальним!
І ваш гумор просто надоідає... Я розумію, що у вас немає тями кому і шо ви пишете, але все ж!
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:41
... слідство ведуть.... ©®™
... а Ви тоді Чая на футболі точно з ніким не сплутали? - по чім саме Ви його впізнали?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:50
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:53
1. Благодарю, что потрудились ответить.
2. В Рождество воздержусь от перехода на личности. Предположу, что Вам так же не приятна моя манера изложения, как и мне Ваша.
3.
Действительно - это не фантастика. Но и не правило. Так бывает, но не всегда, не везде и не каждый год.
Положа руку на сердцЕ, думаю и Вы признАете, что бывают поля и годы где ниже 30-ти и фуража.
4. Буду благодарен, если напишите (для сравнения с нашим регионом):
- какая доля 3-его класса (и выше ) от общего намолота?
- часто ли удается вырастить 1-ый класс?
- Часто ли при высочайшем показатели клейковины никудышний ИДК?
- головня не одолевает?
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 07 січ, 2019 22:56, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:55
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Пан Qwerty говорил о повышении урожайности за счет внедрения технологий. Мое мнение - цифровизация в сельхозе, напр. когда дрон следит за ростом/созреванием урожая и посылает сигналы сельхозтехнике (трактору, комбайну, поливалке и т.п.) для выполнения необходимых действий - обрабатывать, поливать, собирать... Это уже есть и в Украине в дополнение к новым технологиям посева и выращивания.[/quote]
В Україні дуже багато чого є і в сільському господарстві крутяться мільярди доларів і дивно було б щоб люди, які вкладають ці гроші вирощували б сільгоспкультури як при союзі за рахунок екстенсивних технологій! В тваринництві зараз розраховуються раціони з врахуванням десятків параметрів, високопродуктивні породи худоби і свиней, стерильність як на космічній станції, автоматизація і все інше! Сьогодні всі відомі олігархи мають свої агрохолдінги! Спеціалісти в сільгоспгалузі отримують зарплати на рівні або більші від айтішників! Я думаю, що не за горами валовий урожай в 100 мільйонів тон зерна, якщо буде відповідна логістика і переробка! Правда проблема з портами і експортом, але то буде вирішуватись! Хоча в ідеалі була б своя переробка і випуск своєї продукції! Поки що ми торгуєм сировиною, якщо не враховувати олію!
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:55
А Ви не задумувались,що якщо не відповідають на Ваші питання,то може спілкуватись не хочуть?
Від Вас - практично один негатив на форумі.
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:57
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:58
... рубати правду-матку! ©®™
... нічого подібного!
- мені пан Кверті якраз настрій і піднімає!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 07 січ, 2019 23:01
Він сам мені написав, що буде з прапором на якому буде написано Охтирка! Якась шапочка, куртка не першої свіжості, кольорові спортивні треніки з відтягнутими колінами, якийсь рюкзачок тряпляний помаранчевого кольору! Ну і весь матч бігав по сектору! Там сиділи за воротами фани, так вони по пояс роздяглися, а він весь одягнутий ну як тюлень на фоні білих ведмедів! Він може підтвердити! Я сидів в 69 секторі для гостей матчу по запрошенням! Його бачив дуже добре! Не уявляю - навіщо людині тема валюти! Пишу зараз щиро!
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