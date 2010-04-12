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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 23:04
И это... Коллеги, я никогда не писал, что живу в Бердянске.
Местный Эрикюль Пуаро так решил.
Хотя....
Я, так же, никогда не писал, что не живу в Бердянске.
В общем: по-фигу
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Пон 07 січ, 2019 23:05
zzzzzz написав: Pupsik написав:Консенсус-прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2019 году по состоянию на декабрь 2018 года говорит о том, что рост национальной экономики составит 3,5%.
Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что консенсус-прогноз предполагает рост украинского экспорта в 2019 году на 13%, а по промышленности рост должен составить 4%
Рост промпроизводства в ноябре был отрицательный, за 11 мес +1,6%
Производство чугна и проката за год +0% , сталь +1%
добыча газа +0,4% , грузоперевозки за 11 месяцев упали на 3% , но господин КУБИВ ждет
роста промышленности
ціни в супермаркетах за новорічно-різдвяні свята дали жару +2..5%: хліб, картопля, шоколад, молоко...
Якщо рахувати до літніх цін, то +20%-+
Вірю в значний девал цього року
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 23:05
Мизантрóп написав: Долярчик написав:
Чая на футболі точно з ніким не сплутали?
Один в один! Тільки котомка за спиною! А носився неначе під кайфом був!
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Додано: Пон 07 січ, 2019 23:10
vovan_prm написав:
И это... Коллеги, я никогда не писал, что живу в Бердянске.
Местный Эрикюль Пуаро так решил.
Хотя....
Я, так же, никогда не писал, что не живу в Бердянске.
В общем: по-фигу
Мне, колхознику, не понять...
Какая блин разница ?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 23:14
vovan_prm написав: Qwerty написав:
Відповісти людині яка колись написала, що сільським господарством займаються самі відсталі люди, які запроваджують феодальні відносини... І ігнор десь пропав, і чорний список! Прям дива в Різдвяні свята! Вірите ви чи ні мені до лампочки, яку ви вмієте високотехнологічно закручувати!
Без стьоба відповідаю тому хто пише завжди зі стьобом, що ще в далекі 70 роки коли я був на практиці в Бершадському районі Вінницької області в такому собі колгоспі «Дружба» і писав там три місяці дипломну роботу «Економічна ефективність вирощування зернових в тому колгоспі», то урожайність озимої пшениці по колгоспу складала більше 70 центнерів, цукровий буряк більше 650 центнерів, а кормовий більше 1000! Поля, де попередником був горох, давали ще більше! Дід голова колгоспу ніяк не йшов на пенсію, чекав що дадуть Героя, але не дали!
Відповідати на ваші питання великого бажання немає, але скажу, що це урожайність з одного поля, де була рекордна доза добрив, ну і ідеально склались погодні умови! На Полтавщині така урожайність не є чимось фантастичним! В Європі був на полях де під 100 центнерів отримують! Як ви кажете - феодали використовують рабську працю кріпаків, щоб були такі врожаї. На Приазові не був, але колись був в Моторного на Херсонщині, так там такі були урожаї і надої, що і сьогодні б позаздрили розвинуті країни! Та й в Гіталова на Кіровоградщині!
1. Благодарю, что потрудились ответить.
2. В Рождество воздержусь от перехода на личности. Предположу, что Вам так же не приятна моя манера изложения, как и мне Ваша.
3.
це урожайність з одного поля, де була рекордна доза добрив, ну і ідеально склались погодні умови! На Полтавщині така урожайність не є чимось фантастичним!
Действительно - это не фантастика. Но и не правило. Так бывает, но не всегда, не везде и не каждый год.
Положа руку на сердцЕ, думаю и Вы признАете, что бывают поля и годы где ниже 30-ти и фуража.
4. Буду благодарен, если напишите (для сравнения с нашим регионом):
- какая доля 3-его класса (и выше ) от общего намолота?
- часто ли удается вырастить 1-ый класс?
- Часто ли при высочайшем показатели клейковины никудышний ИДК?
- головня не одолевает?
Як там казав проф. Прєображєнський «Нє хочу! Дєтєй уважаю, но газету випісивать нє хочу»!
Знаєте я сюди заходжу відпочити, почитати розумних людей як з пів пачки на валютних коливаннях заробити по 30 копійок на доларі! А ви мені пропонуєте непрофільну тему, мене ж забанять, халява або чай традиційно поскаржаться! Давайте повернемось до наших нейтральних відносин, які були до вашого питання, так комфортніше, нічого особистого! І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь, де зараз спеціаліста на зарплату в декілька штук грошей, а іноді і 5-6 штук важко знайти, деякі й не бажають, все таки провінція!
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Додано: Пон 07 січ, 2019 23:15
Долярчик написав:
І Вас - з Різдвом Христовим.
... нічого подібного!
- мені пан Кверті якраз настрій і піднімає!
[/quote]
для поддержания уже поднятого настроения клип (снимали ночью в Киеве)
почти 300 млн просмотров
Василь в игноре форева
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Додано: Пон 07 січ, 2019 23:18
Qwerty написав:
І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь
- що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально
- що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні
- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати
)
- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)
- і ще багато що і як
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 23:23
flyman написав: Qwerty написав:
І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь
- що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально
- що буде із виручкою, якщо не вродить вна
Україні
- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати
)
- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)
- і ще багато що і як
Вроде так только северные соседи пишут или я ошибаюсь?
Гугл-транслейт?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 23:23
Долярчик написав: tea написав:
[quote="4546658:Qwerty"
І Вас - з Різдвом Христовим.
Правда бігати швидко я не можу по сектору... Може охоронці допоможуть людині похилого віку!
Чому,коли у Вас поганий настрій,Ви заходите на форум і намагаєтесь його зіпсувати всім?
В чому сенс?[/quote]
... нічого подібного!
- мені пан Кверті якраз настрій і піднімає!
[/quote]
Дивно, що такий гуморист як чай раптом заговорив голосом халяви! То так шуткував, а тут раптом про настрій згадав! То мимо діда мажора ні разу не проходив і дуже цікавився хто це, а тут раптом за негатив згадав! Ну не можуть же всі в коханні зізнаватись як він Оксані! Таке там виписував!
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Додано: Пон 07 січ, 2019 23:24
Qwerty написав: Долярчик написав: Qwerty написав:
Добре, що ніщєброд, знає хто коли з`явиться... Тобі воно все це навіщо?! Йди на роботу влаштуйся! Або їдь до пшеків на холодильню, хоч ситий будеш!
... а Ви тоді Чая на футболі точно з ніким не сплутали? - по чім саме Ви його впізнали?
Він сам мені написав, що буде з прапором на якому буде написано Охтирка! Якась шапочка, куртка не першої свіжості, кольорові спортивні треніки з відтягнутими колінами, якийсь рюкзачок тряпляний помаранчевого кольору! Ну і весь матч бігав по сектору! Там сиділи за воротами фани, так вони по пояс роздяглися, а він весь одягнутий ну як тюлень на фоні білих ведмедів! Він може підтвердити! Я сидів в 69 секторі для гостей матчу по запрошенням! Його бачив дуже добре! Не уявляю - навіщо людині тема валюти! Пишу зараз щиро!
Вірю!
....може він тут на роботі?
- правда, думаю, що на побачення з Оксаном
він би одягнув свій костюм з випускного
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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